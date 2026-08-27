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جعفر حسنخانی، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت که سالها بهعنوان نوازنده در ارکستر گلها و رادیو فعالیت داشت، در ۸۸ سالگی پس از چند روز بستری و تحت مراقبتهای پزشکی، ساعاتی پیش دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابطعمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، حسنخانی از هنرمندان باسابقه عرصه موسیقی ایران بود که سالهای طولانی در ارکستر گلها و رادیو بهعنوان نوازنده فعالیت داشت و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت نیز به شمار میرفت.
مراسم تشییع و خاکسپاری زندهیاد جعفر حسنخانی، روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.