جعفر حسنخانی، هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت که سال‌ها به‌عنوان نوازنده در ارکستر گل‌ها و رادیو فعالیت داشت، در ۸۸ سالگی پس از چند روز بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی، ساعاتی پیش دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط‌عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، حسنخانی از هنرمندان باسابقه عرصه موسیقی ایران بود که سال‌های طولانی در ارکستر گل‌ها و رادیو به‌عنوان نوازنده فعالیت داشت و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت نیز به شمار می‌رفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد جعفر حسنخانی، روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.