اوقات شرعی ۵ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۲۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۴۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۴۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۶ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام علی (ع) فرمود: السُّکُوتُ عَلَى الْأَحْمَقِ أَفْضَلُ جَوَابِهِ.

سکوت در برابر احمق، بهترین جواب به اوست. (غررالحکم، حدیث ۱۱۶۰)

احکام شرعی:

منظور از زوال عین نجاست

سوال) منظور از زوال عین نجاست چیست؟

جواب) منظور از زوال عین نجاست این است که اجزای کوچک نجاست نیز برطرف شوند؛ و چنانچه ادرار خشک شود، عین نجاست زائل شده است. (استفتائات مقام معظم رهبری)