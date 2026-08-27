پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۵ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۲۵ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۴۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۷ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۴۵ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۳ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۶ دقیقه
ذکر روز پنجشنبه:
۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین
حدیث روز:
امام علی (ع) فرمود: السُّکُوتُ عَلَى الْأَحْمَقِ أَفْضَلُ جَوَابِهِ.
سکوت در برابر احمق، بهترین جواب به اوست. (غررالحکم، حدیث ۱۱۶۰)
احکام شرعی:
منظور از زوال عین نجاست
سوال) منظور از زوال عین نجاست چیست؟
جواب) منظور از زوال عین نجاست این است که اجزای کوچک نجاست نیز برطرف شوند؛ و چنانچه ادرار خشک شود، عین نجاست زائل شده است. (استفتائات مقام معظم رهبری)