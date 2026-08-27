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همزمان با هفته دولت، ۵۰ طرح برق رسانی و توسعه شبکه روستایی و شهری با مجموع اعتبار ۶۳۶ میلیارد ریال در شهرستان شوش استان خوزستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شوش در آیین بهره برداری از ۵۰ طرح برق رسانی و توسعه شبکه در این شهرستان، برخی مشکلهای کنونی شوش را مسایل انباشته شده از گذشته دانست و گفت: نقاط مختلف شهرستان شوش با افت ولتاژ برق مواجه است که باید با تقویت زیرساختهای شبکه برق این مشکل حل شود.
محسن ستاری فر با بیان اینکه اقدامهای گستردهای برای توسعه و تقویت شبکه برق این شهرستان انجام شده است، افزود: مشکل افت ولتاژ برق در این شهرستان باید سالها پیش رفع میشد.
وی با تجلیل از پیگیریهای نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی برای تامین اعتبار طرحهای مورد نیاز این شهرستان ادامه داد: بهره برداری از ۵۰ طرح توسعه، اصلاح و تقویت شبکه برق روستایی و شهری این شهرستان در این آیین نشان از اهتمام لازم برای تقویت زیرساخت برق در شوش است.
فرماندار شوش افزود: اقدامها و پیگیریهای فراوانی برای تقویت شبکه برق شوش انجام شده است ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و باید این روند به طور جهادی تا رفع کامل مشکل ادامه یابد.
بهره برداری از طرحهای شهرداری حر
فرماندار شوش همچنین در این آیین بهره بردای از طرحهای عمرانی شهرداری شهر حر شوش، با تاکید بر ضرورت ارتقای استانداردهای شهری شهر حر این شهرستان بیان کرد: احداث شهرک دامپروری به منظور تجمیع واحدهای دامداری و خروج دامهای سنگین از شهر نقش کلیدی در ارتقای بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع بیماریهای مشترک میان انسان و دام دارد.
ستاری فر، با اشاره به عملکرد مطلوب شهرداری شهر حر در اجرا و تکمیل طرحهای زیرساختی و عمرانی، ادامه داد: برخی طرحهای در دستور کار این شهرداری بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی همراهی شورای اسلامی شهر حر و شهرداری این شهر را فرصتی بزرگ برای توسعه آن دانست و گفت: خدمات شهری در شهر حر با کیفیت مطلوب در حال توسعه است که سرعت بخشی به این روند برای رفع کامل دغدغه مردم در این زمینه باید در دستور کار باشد.
فرماندار شوش، با بیان اینکه مشکل آسفالت در شهر حر باید برای همیشه حل شود افزود: ۹ هزار متر مربع زیرسازی، آسفالت، بهسازی و لکه گیری نوارهای حفاری در شهر حر که همزمان با این آیین به بهره بردار رسید نشان از اهتمام جدی مدیریت شهری این شهر برای توسعه و بهبود خدمات شهری است.
وی شهر حر را شهر علم و فرهنگ دانست و ادامه داد: نخبگان علمی و مدیریتی بسیاری از دامن این شهر تربیت و به کشور معرفی شدهاند که این نشان از ظرفیتهای خاص این شهر است.
بر اساس اعلام فرماندار شوش بهرهبرداری از ۱۰۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با مجموع اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این شهرستان برنامه ریزی شده است.
سالروز انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ که به شهادت محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر منجر شد، هفتهای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریور است.