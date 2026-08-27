تبرئه شهرک‌نشین صهیونیست از سوی دادگاه رژیم اشغالگر که چند ماه پیش به یک زن مسیحی فرانسوی در قدس اشغالی حمله کرده بود، بار دیگر خشم مسیحیان از این رژیم را برانگیخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه رژیم اشغالگر اسرائیل، شهرک‌نشینی را که چند ماه پیش به یک زن مسیحی فرانسوی در قدس اشغالی حمله کرده بود، تبرئه کرد، جرمی که مجازات آن تا ۶ سال حبس تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، چند ماه پیش یک شهرک‌نشین صهیونیست به یک راهبه فرانسوی در قدس حمله کرد، اما دادگاه رژیم صهیونیستی امروز، گزارش پزشکی را پذیرفت که ادعا می‌کرد این شهرک نشین صهیونیست در زمان حادثه در حالت روان‌پریشی بوده است و بنابراین از نظر کیفری مسئول اعمال خود نیست.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دادگاه بدوی قدس، «یونا شرایبر» را پس از پذیرش نظر یک روانپزشک که اظهار داشت او در زمان حمله در حالت روان‌پریشی بوده است، تبرئه کرد.

دادگاه پس از مجرم شناختن شرایبر در اعمال ذکر شده در کیفرخواست، دستور داد که او برای درمان به بیمارستان روانی منتقل شود، اما او را به دلیل وضع روانی در آن زمان، مستوجب اعمال جریمه کیفری ندانست.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از «آیدان گاملیئیل» که وکیل شرایبر بود، افزود که روانپزشک به این نتیجه رسیده است که این حادثه ناشی از بیماری روانی متهم بوده است و او به درمان در بیمارستان نیاز دارد.

در ۷ مه (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دفتر دادستانی رژیم صهیونیستی کیفرخواستی علیه شرایبر ۳۶ ساله به دلیل حمله به یک راهبه فرانسوی در قدس در ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) ارائه کرد.

طبق کیفرخواست، این شهرک نشین صهیونیست، راهبه را پس از انجام مراسم مذهبی، تعقیب کرد و با حمله، او را به زمین هل داد، سپس برگشت و در حالیکه راهبه فرانسوی روی زمین افتاده بود، به او لگد زد. شرایبر همچنین به رهگذری که سعی در مداخله و توقف حمله داشت، حمله کرد.

در آن زمان، ویدئویی از این حمله، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد که محکومیت رسمی فرانسه و درخواست‌ها برای محاکمه عامل آن را به دنبال داشت.

پس از آن کنسولگری فرانسه در قدس این حمله را به شدت محکوم کرد و خواستار محاکمه مهاجم شد.

همچنین «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در آن زمان اظهار داشت که با راهبه تماس گرفته با ابراز حمایت و آرزوی بهبودی سریع او تاکید کرد که عامل حمله باید مجازات بازدارنده‌ای دریافت کند.

وزیر امور خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه فرانسه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این وضع را تحمل کند، گفته بود که در نظرگرفتن مجازات بازدارنده برای عامل این حمله، برای متوقف کردن موج فزاینده اقدامات ضد مسیحی در قدس ضروری است.

تبرئه شرایبر، تناقض بین درخواست پاریس پس از حمله مبنی بر مجازات بازدارنده برای مهاجم و تصمیم دادگاه رژیم صهیونیستی مبنی بر تبرئه او و بستری شدن در بیمارستان روانی را آشکار می‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های فلسطین، فرانسه تاکنون هیچ موضع رسمی در مورد تبرئه این شهرک نشین صهیونیست مجرم از سوی دادگاه رژیم اسرائی صادر نکرده است.

این اتفاق در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در سال‌های اخیر در مورد حملات و آزار و اذیت علیه مسیحیان، روحانیون و اماکن مقدس مسیحی در قدس از سوی صهیونیست‌ها، رخ می‌دهد.