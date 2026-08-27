استاندار خوزستان با اشاره به طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت در استان خوزستان گفت: ۱۴۷ طرح کشاورزی با اعتباری بیش از ۲.۲ همت آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه افتتاح پایگاه مرکز داده کشاورزی خوزستان با حضور جعفر گوهرگانی، معاون وزیر و سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در اهواز اظهار داشت: طرح‌های کشاورزی آماده بهره‌برداری اشتغال‌زایی مستقیم سه هزار و ۴۰۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم ۶ هزار نفر را به دنبال دارند.

وی افزود: همچنین کلنگ‌زنی ۱۲ طرح جدید با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان نیز در این ایام انجام می‌شود.

موالی زاده با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشاورزی تصریح کرد: ۷۲ درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قابل افتتاح توسط بخش خصوصی صورت گرفته است که نشان‌دهنده توجه ویژه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های کشاورزی استان است و طبیعتا با حمایت بیشتر، حجم سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

استاندار خوزستان با اشاره به اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی توضیح داد: ۶۰ درصد از طرح‌های قابل افتتاح در زیربخش صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارد که هم اشتغال‌زایی می‌کند و هم ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

وی می‌گوید: نگاه دولت حمایت جدی از بخش کشاورزی در گستره وسیع آن شامل همه زیربخش‌هاست.

موالی زاده با اشاره به تنوع بی‌نظیر محصولات کشاورزی استان بیان کرد: در خوزستان ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی تولید می‌شود که از خرما، گندم و برنج گرفته تا مرکبات، پسته و حتی زعفران را شامل می‌شود که این تنوع نشان‌دهنده تفاوت اقلیمی و آب‌وهوایی در نقاط مختلف استان است و باید از این موهبت خدادادی برای توسعه پایدار بهره‌برداری کنیم.

استاندار خوزستان با قدردانی از تلاش‌های کشاورزان گفت: از همه فعالان عرصه کشاورزی که در تامین امنیت غذایی پایدار استان و کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم با حمایت‌های بیشتر، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بهتر این بخش حیاتی باشیم.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.