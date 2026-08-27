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معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست معاونت آب و خاک این وزارتخانه در سفر به شهرستان باوی در استان خوزستان بر حمایت از کشاورزان و تکمیل طرحهای نیمهتمام تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر گوهرگانی در مراسم بهرهبرداری از طرحهای آبیاری نوین در شهرستان باوی، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و حمایت از کشاورزان برای توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی تأکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از مشارکت کشاورزان در تکمیل ۱۲ کیلومتر خط انتقال آب در این شهرستان اظهار کرد: این پروژه با مشارکت و همراهی کشاورزان و بهرهگیری از تسهیلات بانکی به سرانجام رسیده است و تکمیل چنین طرحهایی میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف آب، افزایش بهرهوری و پایداری تولید در بخش کشاورزی داشته باشد.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: رویکرد این معاونت، تسهیلگری و فراهم کردن زمینه برای اجرای طرحهای زیرساختی بخش کشاورزی است و در این مسیر تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای اعتباری و تسهیلاتی، پروژههای نیمهتمام هرچه سریعتر تکمیل و وارد مرحله بهرهبرداری شوند.
گوهرگانی ادامه داد: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز، استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و حمایت از طرحهایی که با مشارکت کشاورزان در حال اجرا هستند، از جمله اقداماتی است که میتواند روند اجرای پروژههای آبیاری و انتقال آب را سرعت ببخشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده خوزستان در بخش کشاورزی گفت: خوزستان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه آب، خاک، نیروی انسانی و تولید محصولات مختلف زراعی و دامی برخوردار است و باید از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده شود.
او افزود: توسعه تولید در خوزستان تنها به تأمین نیازهای داخلی محدود نمیشود، بلکه افزایش تولید محصولات کشاورزی میتواند به کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور نیز کمک کند. بر همین اساس، تلاش بر این است که خوزستان در زمینه تولید محصولات کشاورزی گامهای بلندتری بردارد و جایگاه خود را در تولید ملی بیش از پیش تقویت کند.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به برخی مشکلات و دغدغههای کشاورزان در زمینه هزینههای آب و برق، تعرفهها و نحوه پرداخت هزینههای انرژی، گفت: موضوع ناترازی انرژی و آثار آن بر فعالیت کشاورزان، از مسائل مهمی است که باید با همکاری دستگاههای مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
گوهرگانی با بیان اینکه حل مسائل حوزه انرژی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است، اظهار کرد: موضوعات مرتبط با آب و برق، از جمله مسائل مربوط به شرکت آب و برق منطقهای و توانیر، باید با نگاه به شرایط تولید و توان اقتصادی کشاورزان دنبال شود.
وی تأکید کرد: هدف مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای کاهش موانع پیش روی آنان است و مسائل و مشکلات کشاورزان در حوزه آب، برق و زیرساختهای تولید باید با جدیت پیگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری، توسعه روشهای نوین آبیاری، مشارکت کشاورزان و استفاده هدفمند از ظرفیتهای اعتباری، میتواند زمینهساز افزایش بهرهوری آب و خاک و تقویت تولید پایدار در خوزستان شود.