به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارچه در واکنش به فشار آمریکا به کشورهای منطقه برای تشکیل ائتلاف و همراهی با تحریم های ضدایرانی نوشت:

" سیاست واشنگتن در قبال ایران به یک نمایش مضحک تمام‌عیار تبدیل شده است.

واشنگتن به بحرین متوسل می‌شود؛ کشوری که عملاً هیچ مبادله اقتصادی معناداری با ایران ندارد، تا ثابت کند «ائتلاف» آن در حال کار است.

سپس مبادلات ورزشی و دانشگاهی ایران را «متوقف» می‌کند؛ مبادلاتی که سال‌هاست عملاً متوقف و بی‌رمق بوده‌اند.

تحریم‌شده‌ها را دوباره تحریم می‌کند و خلأ موجود را «ائتلاف» می‌نامد.