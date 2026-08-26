رئیس جمهور در بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی از محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، قدردانی و لوح دستگاه برگزیده بخش یاور فتح جشنواره را به او اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر پزشکیان رئیس جمهور در بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی (سال ۱۴۰۵) از محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان قدردانی و لوح دستگاه برگزیده بخش یاور فتح جشنواره را به او اهدا کرد.

در لوح اهدایی دکتر پزشکیان رئیس جمهور به محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان آمده است: پیشرفت روز افزون ایران اسلامی، بی تردید مرهون عزم راسخ فداکاری و عملکرد ارزشمند خدمتگزاران صدیق، متعهد و کاردانی است که با ایثار و تعهدی مثال زدنی در مسیر خدمت به مردم شریف میهن و تحقق مأموریت‌های محوله از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و برگ زرین دیگری را بر کارنامه پر افتخار این نظام مقدس رقم زده‌اند.

رئیس‌جمهور در این مراسم از استانداران بوشهر، هرمزگان و کرمان از جمع ۳۱ استاندار به پاس عملکرد و نقش‌آفرینی مؤثر و موفق در مسیر خدمت‌رسانی و تحقق مأموریت‌های دولت به ویژه در دوره بحرانی یک سال اخیر قدردانی کرد.