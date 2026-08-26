به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ریاست جمهوری کلمبیا اعلام کرد: زلزله ۵.۱ ریشتری ساعت ۱۱:۴۵ صبح (به وقت محلی) ثبت شد .

سازمان زمین‌شناسی کلمبیا (SGC) اعلام کرد که مرکز زلزله در شهرداری لوس سانتوس در سانتاندر، در عمق ۱۴۹ کیلومتری بوده است.

این سازمان در ابتدا قدرت زلزله را ۵.۴ ریشتر گزارش کرد، اما سپس آن را به ۵.۱ ریشتر کاهش داد.

مرکز زلزله در هفت کیلومتری لوس سانتوس واقع شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این زمین لرزه در بوگوتا، بوکارامانگا، مدلین و مناطق دیگر احساس شد و ساکنان از لرزش شدید در چندین شهر خبر دادند.

در بوگوتا، ساختمان‌های متعددی در یک اقدام احتیاطی تخلیه شدند و مردم ساختمان‌های عمومی را ترک کرده و در خیابان‌ها و مناطق باز تجمع کردند.

این درحالیست که در روز چهارشنبه چندین زلزله در چندین بخش کلمبیا ثبت شده است.

قوی‌ترین زلزله در ساعت ۱:۰۸ بامداد (به وقت محلی) در ایستمینا، در بخش شمال غربی چوکو به بزرگی سه ریشتر در عمق ۳۹ کیلومتری زمین ثبت شد.

هنوز هیچ گزارشی از تلفات یا خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است.

آخرین زلزله ۲ هفته پس از زلزله ۷.۴ ریشتری غرب کلمبیا در ۱۰ آگوست روی می‌دهد که به گفته مقامات، بر اثر آن دست کم ۳۲۱ نفر کشته و بیش از ۴۵۰۰ نفر زخمی شدند.

این زلزله خسارات گسترده‌ای را در چوکو و سایر مناطق ایجاد کرد.