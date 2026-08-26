معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان فردا فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یعقوب اندایش گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کردند، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* تعهد حضور خود در کشور را به‌صورت تلفنی ثبت کنند.

او افزود: این اقدام صرفاً مختص سرپرستانی است که به علت سفر خارجی مشمول دریافت پیامک احراز سکونت شده‌اند و سایر هموطنان نیازی به ثبت حضور یا شماره‌گیری این کد دستوری ندارند.