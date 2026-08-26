شهردار همدان گفت:بودجه امسال با ۵۸ درصد سهم عمرانی بسته شده و چهار پروژه کلان به زودی کلنگ زنی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حسینی شهردار همدان امشب در گفت‌وگوی ویژه خبری ساعت ۲۲ با اشاره به جشن میلاد حضرت رسول و برنامه ویژه روز همدان در میدان مرکزی، بیان کرد: شهرداری در جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان نقش پشتیبانی پررنگی داشته و با وجود تشدید جنگ اقتصادی، هیچ پروژه‌ای تعطیل نشده است.

وی تأکید کرد: ما در شهرداری هر آنچه در توان بود را تقدیم مردم کردیم و بودجه ۵۸ درصد عمرانی و ۴۲ درصد جاری را تصویب کرده‌ایم.

شهردار همدان از کلنگ‌زنی چهار پروژه بزرگ شامل تقاطع غیرهمسطح سیزده‌آبان، میدان مدرس، نیم‌رینگ سوم و بیمارستان هزار تختخوابی در زمین ۴۴ هکتاری بلوار آیت‌الله نجفی در آینده نزدیک خبر داد.

وی افزود: بلوار خوزستان و بلوار مطهری (آیت‌الله نجفی به حصار) در چند هفته آینده بهره‌برداری می‌شوند و فاز اول پروژه شهرک الوند به منوچهری نیز تکمیل شده است.

حسینی با اشاره به تالار قرآن گفت: این تالار با سرعت در حال ساخت است و تا دهه فجر امسال به عنوان بزرگترین سالن استان و غرب کشور افتتاح می‌شود.

وی همچنین از پوشش رودخانه‌های باغ ایرانی و فرهنگیان، بازسازی زیرساخت‌های گردشگری سایت اکباتان، و اضافه شدن ۷۰ دستگاه اتوبوس جدید و ۶۰ دستگاه بازسازی شده به ناوگان حمل‌ونقل خبر داد.

شهردار همدان با بیان اینکه شهرداری‌ها به بلوغ خودکفایی رسیده‌اند، تصریح کرد: ما در جنگ اقتصادی با اتکا به منابع داخلی، حقوق کارکنان و پاکبانان را پرداخت کرده و از ۹۰ ایستگاه پشتیبانی جنگ، ۶۰ ایستگاه را شهرداری ساپورت می‌کند.

وی افزود: اگر منتظر بودجه دولتی بودیم، خسارات بمباران‌ها رفع نمی‌شد، اما شهرداری با عزم راسخ پای کار بود.

حسینی در پایان از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، احداث نیروگاه خورشیدی و ساماندهی ضایعاتی‌ها خبر داد و گفت: با حمایت استاندار و نمایندگان، حلقه مفقوده شهر یعنی سرمایه‌گذاری را پر می‌کنیم و در همه حال مقاوم و پای کار هستیم.

وی همچنین از تفکیک اراضی ۴۴ هکتاری برای بیمارستان هزار تختخوابی به عنوان محور توسعه غرب کشور یاد کرد.