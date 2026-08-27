به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، رسول رستمی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی سامانه مدیریت و نظارت بر طرح‌های اقتصادی وزارت کشور، استان بوشهر با فاصله قابل توجه نسبت به استان‌های بعدی، در جایگاه نخست سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور قرار گرفته است.

وی افزود: همزمان با هفته دولت، ۱۸۹ پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۲۳۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف استان آماده بهره‌برداری شده که حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و دانش‌بنیان را دربر می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق این پروژه‌ها گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشده و بخش خصوصی با همراهی و حمایت دولت، در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور فعالی داشته است.

رستمی همچنین از برگزاری ۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و تصویب بیش از ۶۰۰ مصوبه در پنج ماه گذشته خبر داد و افزود: صیانت از اشتغال، حمایت از واحد‌های تولیدی و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های اصلی استان بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه بوشهر در حوزه اقتصاد دریا، انرژی، شیلات و گردشگری تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش، توسعه پروژه‌های پیشران، تقویت اقتصاد دریا و بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد بوشهر از مهم‌ترین محور‌های توسعه اقتصادی استان در ادامه مسیر خواهد بود.