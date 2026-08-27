بوشهر پیشتاز سرمایهگذاری اقتصادی کشور شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، در گفتوگوی تلویزیونی با صداوسیمای مرکز بوشهر از کسب رتبه نخست بوشهر در حوزه سرمایهگذاری اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، رسول رستمی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی سامانه مدیریت و نظارت بر طرحهای اقتصادی وزارت کشور، استان بوشهر با فاصله قابل توجه نسبت به استانهای بعدی، در جایگاه نخست سرمایهگذاری اقتصادی کشور قرار گرفته است.
وی افزود: همزمان با هفته دولت، ۱۸۹ پروژه اقتصادی با سرمایهگذاری ۲۳۴ هزار میلیارد تومان در بخشهای مختلف استان آماده بهرهبرداری شده که حوزههای انرژی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و دانشبنیان را دربر میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به نقش بخش خصوصی در تحقق این پروژهها گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، روند سرمایهگذاری در استان متوقف نشده و بخش خصوصی با همراهی و حمایت دولت، در حوزههای مختلف اقتصادی حضور فعالی داشته است.
رستمی همچنین از برگزاری ۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و تصویب بیش از ۶۰۰ مصوبه در پنج ماه گذشته خبر داد و افزود: صیانت از اشتغال، حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ پایداری فعالیتهای اقتصادی از اولویتهای اصلی استان بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه بوشهر در حوزه اقتصاد دریا، انرژی، شیلات و گردشگری تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش، توسعه پروژههای پیشران، تقویت اقتصاد دریا و بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد بوشهر از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی استان در ادامه مسیر خواهد بود.