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ساکنان کیش، اجتماع شبانه مردمی را در صد و هفتاد و نهمین شب از حماسه خیابان به میزبانی میدان ساحل برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل، هفته وحدت را گرامی داشتند.
شرکت کنندگان در این مراسم در میدان ساحل کیش با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی با فریادهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار خود را از دو رژیم تروریستی و کودک به نمایش گذاشتند.
اجرای سرودهای مناسبتی دانش آموزی از دیگر برنامههای اجتماع شبانه مردمی در میدان ساحل کیش بود.