جمعه برگزاری مرحله شهرستانی بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن
آزمونهای رشتههای معارفی قرآن کریم جمعه ۶ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، با انتشار اطلاعیهای جزئیات برگزاری مرحله شهرستانی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را اعلام کرد.
طبق این اطلاعیه، آزمونهای رشتههای معارفی در تاریخ جمعه ۶ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
علیاکبر مداح، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، در این خصوص اظهار داشت: برگزاری این مرحله از مسابقات، گامی مهم در جهت شناسایی نخبگان قرآنی و ترویج علوم معارف اسلامی در سطح شهرستانهاست. ما آمادگی کامل را برای برگزاری این آزمون در شرایطی استاندارد فراهم کردهایم و از تمامی متسابقین عزیز دعوت میکنیم با رعایت زمانبندی اعلام شده، در مراکز مربوطه حضور یابند.