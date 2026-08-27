به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیات برگزاری مرحله شهرستانی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را اعلام کرد.

طبق این اطلاعیه، آزمون‌های رشته‌های معارفی در تاریخ جمعه ۶ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

علی‌اکبر مداح، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، در این خصوص اظهار داشت: برگزاری این مرحله از مسابقات، گامی مهم در جهت شناسایی نخبگان قرآنی و ترویج علوم معارف اسلامی در سطح شهرستان‌هاست. ما آمادگی کامل را برای برگزاری این آزمون در شرایطی استاندارد فراهم کرده‌ایم و از تمامی متسابقین عزیز دعوت می‌کنیم با رعایت زمان‌بندی اعلام شده، در مراکز مربوطه حضور یابند.