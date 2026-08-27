معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: استان بوشهر در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌برداری از طرح‌های این بخش، در جایگاه نخست کشور قرار گرفت و با رتبه دوم این ارزیابی، اختلاف بیش از پنج برابر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، احسان جهانیان اظهار کرد: این مراسم برای نخستین بار در استان بوشهر و با همت، همکاری و تعامل مجموعه دستگاه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، قضایی و خدماتی استان و حمایت استاندار محترم و نماینده معزز ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شده است.

وی افزود: قرار بود دکتر زارع نیز در این محفل حضور داشته باشد و از تلاش و مجاهدت مدیران، کارکنان و خدمتگزاران استان طی یک سال گذشته قدردانی کند که به دلیل مأموریت و عزیمت به پایتخت، اینجانب به نمایندگی از ایشان در این مراسم حضور یافتم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با تبریک همزمانی هفته دولت و هفته وحدت، به تشریح بخشی از دستاورد‌های استان طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: شعار امسال، دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی است، در هفته دولت امسال حدود ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه اقتصادی و عمرانی در سطح استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

جهانیان با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها در شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های قابل بهره‌برداری امسال، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سوی وزیر کشور به رئیس‌جمهور محترم ارائه شده، استان بوشهر در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌برداری از طرح‌های این بخش با اختلاف بیش از پنج برابر نسبت به رتبه دوم، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی این موفقیت را حاصل نگاه استاندار به تقویت وحدت و وفاق ملی، تلاش مجموعه مدیران و کارکنان، نجابت مردم، امنیت مطلوب استان و ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری دانست و افزود: استان بوشهر همچنین در دو شاخص «تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» و «میزان اشتغال ایجادشده در این طرح‌ها» به صورت همزمان رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: پروژه‌های مختلف استان در ادامه هفته دولت با حضور شخصیت‌های استانی و ملی به بهره‌برداری خواهند رسید و دستاورد‌های این تلاش‌ها به مردم شریف استان تقدیم می‌شود.