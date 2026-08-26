به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با کنایه به خروج ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن از منطقه نوشت:

" آمریکا ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن را برای نمایش قدرت به منطقه اعزام کرد.

پس از ماه‌ها جنگ و بیش از ۲۰۰ روز بدون حتی یک بار پهلوگیری در بندر، این ناو اکنون برای استراحت و تجدید قوای خدمه (R&R) راهی تایلند است.

ماموریت: نمایش قدرت. ماموریت کنونی: نمایش تعطیلات! رئیس، خسته‌ام "