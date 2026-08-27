مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، آخرین وضعیت بازسازی و احیای ظرفیت تولید این تأسیسات را با حضور مجریان و پیمانکاران اجرایی بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، تورج دهقانی در ادامه بازدید‌های میدانی از طرح‌ها و پروژه‌های در حال ساخت و بازسازی این شرکت، با حضور در پالایشگاه‌های فاز‌های ۹ و ۱۰، فاز ۱۴ و فاز‌های ۴ و ۵ میدان مشترک پارس جنوبی، از روند فعالیت‌های اجرایی بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و بازیابی ظرفیت تولید این مجتمع‌ها بازدید و بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها با بهره‌گیری حداکثری از توان سازندگان، پیمانکاران و مجموعه‌های صنعتی و مالی کشور تأکید کرد.

این بازدید‌ها در شرایطی انجام شد که احیای پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، به‌عنوان بخشی از زیرساخت راهبردی تأمین گاز کشور، در شمار اولویت‌های اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته و مجموعه‌ای گسترده از ظرفیت‌های مهندسی، اجرایی، ساخت داخل و تأمین مالی برای به حداقل رساندن زمان بازسازی و بازگرداندن کامل تأسیسات به مدار تولید به‌کار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نخستین روز بازید، با حضور در پالایشگاه فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، از بخش‌های آسیب‌دیده و جبهه‌های فعال بازسازی این پالایشگاه بازدید و در نشستی با حضور پیمانکاران و مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای پروژه، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه را بررسی کرد.

در این نشست همزمان با امضای توافق‌نامه طرح بازسازی این پالایشگاه، درباره ارکان اجرای طرح گفت‌و‌گو شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این نشست با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی در پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی و ارزش اقتصادی حاصل از تسریع کار گفت: تعهد به منافع ملی ایجاب می‌کند جهت‌گیری‌ها هدفمندتر، تصمیم‌ها سریع‌تر و ظرفیت‌های اجرایی با تمرکز بیشتری در خدمت بازگشت تولید قرار گیرد.

دهقانی در ادامه، از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین وضعیت فعالیت‌های اجرایی برای احیای کامل ظرفیت این پالایشگاه قرار گرفت.

عملیات بازیابی ظرفیت پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی پس از آسیب‌های واردشده در جنگ ۱۲ روزه، با تمرکز بر بازگرداندن واحد‌های عملیاتی به چرخه تولید دنبال شده و تاکنون بخش عمده ظرفیت این پالایشگاه احیا شده است. پیشرفت ۷۰ درصدی فرایند احیای ظرفیت و برنامه‌ریزی برای تکمیل عملیات تا پایان سال، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این بازدید بود.

بازگشت سه‌ترین پالایشی به مدار تولید در کمتر از ۱۰ روز پس از حادثه، یکی از شاخص‌ترین اقدامات انجام‌شده در فاز ۱۴ به‌شمار می‌رود که با بسیج ظرفیت‌های عملیاتی و تعمیراتی و تلاش مستمر نیرو‌های مستقر در پالایشگاه، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید این مجموعه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازیابی کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در دومین روز بازدید، با حضور در پالایشگاه فاز‌های ۴ و ۵ پارس جنوبی، آخرین وضعیت عملیات بازسازی این مجتمع را نیز بررسی کرد.