وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی روند اجرای طرح‌های اقتصادی و ارزیابی مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد وارد استان بوشهر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، سید علی مدنی زاده با استقبال استاندار بوشهر و مسئولان محلی وارد فرودگاه خلیج فارس عسلویه شد.

وی علاوه بر افتتاح طرح‌های هفته دولت، در نشست‌های تخصصی مرتبط نیز شرکت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از چند طرح پتروشیمی و پالایشگاهی از جمله واحد‌های صنعتی آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر نیز بازدید می‌کند.

نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز با حضور وزیر اقتصاد، استاندار، نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استانداری برگزار می‌شود.