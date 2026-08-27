وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد استان بوشهر شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی روند اجرای طرحهای اقتصادی و ارزیابی مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد وارد استان بوشهر شد.
وی علاوه بر افتتاح طرحهای هفته دولت، در نشستهای تخصصی مرتبط نیز شرکت میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از چند طرح پتروشیمی و پالایشگاهی از جمله واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر نیز بازدید میکند.
نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز با حضور وزیر اقتصاد، استاندار، نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی استانداری برگزار میشود.