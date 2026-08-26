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سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با خانواده قربانیان آتش سوزی در اسلام آباد پاکستان ابراز همدردی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی چهارشنبه شب با اشاره به حادثه آتشسوزی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دولتی «پیمز» در اسلامآباد پایتخت پاکستان، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانوادههای جانباختگان، دولت و مردم کشور همسایه و دوست، ابراز و از خداوند متعال برای پدران و مادران داغدیده صبوری و شکیبایی و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.
در نتیجه آتش سوزی در بخش زایمان بیمارستان دولتی «پیمز» که صبح چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵ و بر اثر انفجار مخزن گاز کولر روی داد، دست کم ۱۵ نوزاد جان باختهاند.