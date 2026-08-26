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بر اثر وقوع سیلاب عظیم و رانش گل و لای در مناطق مرزی تبت و نپال حدود ۸۰۰ نفر ناپدید و بیش از ۱۰۰ نفر نیز کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پس از وقوع سیل ناگهانی عظیمی که منشأ آن تبت بود و روز چهارشنبه مرکز نپال را درنوردید، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و حدود ۸۰۰ نفر ناپدید شدند.
سیل شهرها و روستاها را ویران کرد، پلها را از جا کند و به طرح های تولید برق آبی آسیب رساند.
نپال اعلام کرد که اجساد ۱۰۰ نفر پیدا شده و حدود ۵۰۰ نفر در مرز این کشور ناپدید شدهاند.
از سوی دیگر رسانه چینی سی جی تی ان اعلام کرد که در نتیجه رانش گل و لای سه نفر جان خود را از دست دادهاند و ۲۶۵ نفر نیز ناپدید شدهاند. تیمهای امداد و نجات در مناطق آسیبدیده مستقر شدهاند.
به گفته وزیر امور خارجه نپال زلزلهای صبح به وقت محلی منطقه تبت را لرزاند و سیل ناگهانی سه دقیقه بعد گزارش شد و این امر نشان میدهد زلزله ممکن است باعث شکست یک دریاچه یخچالی شده باشد. اداره هواشناسی نپال اعلام کرد که این سیل ناشی از بارندگی در منطقه نبوده است.
مقامات اعلام کردند که سیل در رودخانه بهوته کوشی جاری شده و مناطق راسوا و دادینگ را در امتداد مرز تبت تحت تأثیر قرار داده است.
مقامات نپالی اعلام کردند که حدود ۱۰۰ نفر از نقاط مختلف مناطق آسیبدیده نجات یافتهاند. از این تعداد، ۳۰ نفر در بیمارستان آموزشی دانشگاه تریبهوان در کاتماندو به دلیل جراحت بستری شدهاند.
۸۰ نفر از نیروهای امنیتی، از جمله ۴۴ نیروی ارتش نپال هم در نتیجه این سیل ناپدید شدهاند.
مقامات هشدار دادهاند که تلفات احتمالا افزایش خواهد یافت.
به گفته وزیر زیرساخت نپال سیل دست کم ۲۰۰ میلیارد روپیه نپال یا ۱.۳ میلیارد دلار به زیرساختها خسارت وارد کرده است.
بخش عمدهای از خسارات به جادهها و پلها وارد شده است. طبق گزارش رسانهها، سیلاب حداقل ۲۲ پل بتنی و پنج پل فلزی را تخریب و با خود برده است.
وزارت انرژی این کشور اعلام کرد که سیلی که مناطق شمالی نپال را درنوردید، به ۱۴ تأسیسات برق آبی خسارت وارد کرده است.
به گفته این وزارتخانه، هشت طرح برق آبی در منطقه روساوا تحت تأثیر قرار گرفتهاند: پنج طرح در حال اجرا و سه طرح در حال ساخت. شش طرح در منطقه نواکوت نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند که شامل چهار طرح در حال اجرا و دو طرح در حال ساخت میشوند.
از سوی دیگر مقامات چین آمار اولیه تلفات در منطقه خودمختار تبت این کشور تا ساعت ۸ شب به وقت محلی را ۳ کشته و ۲۶۵ مفقود اعلام کردهاند. تعداد دقیق تلفات هنوز اعلام نشده است و عملیات جستوجو و نجات ادامه دارد.
این رانش گل و لای حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح از سمت نپال رخ داد و منطقه بندر گیرونگ در تبت را تحت تأثیر قرار داد. مقامات چینی ۲۴۹ آتشنشان و امدادگر را به همراه ۳۲۵ پرسنل و تجهیزات نجات مهندسی به منطقه اعزام کردند. یک واکنش اضطراری ملی سطح دو برای این فاجعه در این منطقه فعال شده است.
وزارت دارایی و وزارت مدیریت اضطراری چین ۱۲۰ میلیون یوان یا حدود ۱۶.۸ میلیون دلار برای عملیات نجات و کمک به آسیبدیدگان اختصاص دادهاند.