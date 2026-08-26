با هدف بهینه سازی مبادلات تجاری ایران و ترکیه، چالش‌ها و مشکلات پایانه مرزی سرو ارومیه احصا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس دستور استاندارآذربایجان غربی کارگروه ویژه ای برای بررسی کارشناسانه مشکلات ساختاری پایانه های مرزی استان تشکیل شده است.

برای تحقق این هدف تیم کارشناسی مشاور عالی امور مرزی از پایانه های مرزهای استان بازدید می کنند تا چالش‌ها و نارسایی ها عمده را بمنظور اصلاح شناسایی نمایند.

برای رسیدگی به مشکلات پایانه مرزی سرو ارومیه جلسه کارگروه با حضور بخشدار، مسئولین پایانه، شهردار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور مرزی تشکیل و مشکلات موجود بررسی شد.

پس از تکمیل فرآیندهای کارشناسی در دوطرف مرز و طرح آنها در جلسه ای که با حضور مقامات عالی دوکشور مهر ماه سال جاری در ترکیه برگزار خواهد شد، روند بهینه سازی مبادلات تجاری دو طرف تکمیل خواهد شد.

مرز سرو با دسترسی عالی و مجاورت با ارومیه( ۵۵ تا ۶۰ کیلومتر) به گزینه‌ای ایده‌آل برای ساکنان استان‌های غربی وجنوبی و فعالان تجاری کشور تبدیل شده است.

این پایانه به صورت شبانه‌روزی فعال است و زیر ساخت های لازم برای تردد انواع خودروها از جمله اتوبوس و تریلی وجوددارد.

مرز سرو با ظرفیت تردد روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه کامیون، یکی از مبادی مهم صادراتی آذربایجان غربی به‌ویژه برای محصولات پتروشیمی و کشاورزی است.