سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در روز پنجشنبه پنجم شهریور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی چهارشنبه شب گفت: این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران - قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماه‌های اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد نخست‌وزیر قطر در دیدار با مقام‌های ایران درباره ادامه تلاش‌ها و ابتکارات میانجی‌گرایانه دوحه و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.