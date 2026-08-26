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سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در روز پنجشنبه پنجم شهریور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی چهارشنبه شب گفت: این سفر در چارچوب رایزنیهای مستمر ایران - قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماههای اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد نخستوزیر قطر در دیدار با مقامهای ایران درباره ادامه تلاشها و ابتکارات میانجیگرایانه دوحه و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.