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رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت استراتژیک جامع ایران و چین بر پایه احترام متقابل و چشمانداز مشترک برای جهانی چندقطبی استوار است و نیازی به اجازه هیچکس ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در واکنش به موضع چین در عدم رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران نوشت: ما از موضع اصولی چین در ردّ تحریمهای غیرقانونی علیه ایران استقبال میکنیم.
وی افزود: شراکت راهبردی جامع ایران و چین بر پایهٔ احترام متقابل، همکاری برد-برد، و چشماندازی مشترک برای جهانی چندقطبی استوار است. رابطهٔ این دو کشور نیازی به اجازهٔ هیچکس ندارد.