

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به موضع چین در عدم رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشت: ما از موضع اصولی چین در ردّ تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران استقبال می‌کنیم.



وی افزود: شراکت راهبردی جامع ایران و چین بر پایهٔ احترام متقابل، همکاری برد-برد، و چشم‌اندازی مشترک برای جهانی چندقطبی استوار است. رابطهٔ این دو کشور نیازی به اجازهٔ هیچ‌کس ندارد.