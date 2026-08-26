مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و هفتاد و نهمین تجمع شبانه برای دفاع همه جانبه از وطن به میدان آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و هفتاد و نهمین تجمع شبانه باردیگر به میدان آمدند تا به دشمنان اعلام کنند با تمام توان و در تمامی میادین تا پای جان پای دفاع از وطن ایستاده اند.

مرزداران مقاوم میهن در این تجمعات با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند دشمن که در عرصه های نظامی و سیاسی شکست خورده به افزایش فشار اقتصادی علیه کشورمان روی آورده است اما در این زمینه هم به اهداف شوم خود نخواهد رسید.

شرکت کنندگان در این تجمعات با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی، همراهی و همدلی مردم و مسئولان و مدیریت مصرف و تاب‌آوری اقتصادی را تنها راه خنثی کردن جنگ اقتصادی دشمن اعلام کردند.