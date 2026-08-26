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نشست خبری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

نشست خبری داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.
عکاس :امیرمهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ - ۲۲:۳۹
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برچسب ها: نشست خبری ، شهرداری تهران ، خدمات شهری
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