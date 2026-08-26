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همزمان با هفته دولت، ۱۴۸۵ طرح در حوزههای حملونقل، مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی که با هدف تقویت زیرساختهای حیاتی، افزایش ایمنی شبکه حملونقل، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تأمین مسکن اجرا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح متمرکز طرحهای وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه برگزار شد.
در این مراسم، هزار و ۴۸۵ طرح در حوزههای حملونقل، مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری، هواشناسی و سایر بخشهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
همزمان با افتتاح این طرحها، ۱۳۰ هزار و ۲۹۵ واحد مسکن شهری و روستایی نیز تکمیل و آماده بهرهبرداری شد و واگذاری زمین در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز انجام گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با اشاره به گستردگی طرحهای افتتاحشده گفت: هدف در حوزه مسکن، تأمین مسکن برای سکونت واقعی مردم و فراهم کردن زیرساختها و خدمات پشتیبان سکونت است.
فرزانه صادق همچنین ارتقای سطح خدمات محورها، افزایش سرعت مبادلات، ارتقای امنیت جابهجایی کالا و مسافر، رفع گلوگاههای ترانزیتی و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای جهانی را از مهمترین اهداف بخش حملونقل عنوان کرد.
در همین چارچوب، ۱۶۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی شمال به جنوب با ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و ۸۱ کیلومتر از کریدور بزرگراهی ساحلی در سیستان و بلوچستان با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
بهسازی بندر شهید رجایی با اعتباری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در تهران و آذربایجان شرقی نیز از دیگر طرحهای افتتاحشده بود.
در حوزه صنعت هوایی نیز ۱۷ فروند هواپیمای جدید با ظرفیت مجموع ۲۹۰۰ صندلی به ناوگان هوایی کشور افزوده شد و مرکز کنترل عملیات امنیت سایبری صنعت هوانوردی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در استان هرمزگان، ۵۷ طرح در حوزههای راهسازی، توسعه بندر و مسکن با مجموع اعتبار نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. از جمله طرحهای شاخص این استان، کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور به طول ۳۰ کیلومتر با ارزش روز ۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و تعمیرات اساسی بندر شهید رجایی به مساحت ۲۱۰ هزار مترمربع بود.
در این استان همچنین ۲۴۲۴ واحد مسکونی شهری و روستایی شامل ۱۲۶۶ واحد شهری و ۱۱۵۸ واحد روستایی به بهرهبرداری رسید و هزار قطعه زمین در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شد.
در اردبیل نیز ۷۹ طرح زیرساختی، عمرانی و رفاهی با اعتباری بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان و ۴۱۹۷ واحد مسکونی شهری و روستایی افتتاح شد. بهرهبرداری از ۱۴ کیلومتر باند دوم و راه اصلی و ۹ ایستگاه هواشناسی از جمله مهمترین طرحهای این استان بود.
در مازندران ۱۳۴ طرح زیربنایی با سرمایهگذاری ۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. دو فروند شناور چندمنظوره امداد و نجات دریایی ساخت داخل در بنادر نوشهر و امیرآباد، تونل زیارباغ و راههای مربوطه به طول ۲ کیلومتر و طرحهای بهسازی محورهای مواصلاتی از جمله طرحهای شاخص این استان بود.
همچنین ۴۸۱۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در مازندران تکمیل و آماده تحویل شد و ۱۵۰ قطعه زمین به خانوادههای واجد شرایط واگذار شد.
در استان تهران نیز ۹۴ طرح زیرساختی، عمرانی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۳۸ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان افتتاح شد. باند دوم تهران-قم به طول ۲۰ کیلومتر، پل تقاطع فیروزآباد، طرحهای رفع نقاط پرحادثه و بهسازی راهها و سکوی توقفگاه قطار حومهای قرچک از جمله طرحهای افتتاحشده بود.
در بخش فناوری و ایمنی نیز نخستین ساختمان دانشبنیان، کوره آزمون مقاومت در برابر آتش و آزمایشگاه مرجع ریلی روسازی در تهران به بهرهبرداری رسید.
در خراسان جنوبی ۶۱ طرح راه و شهرسازی با ارزش ۳۶۴۸ میلیارد تومان و ۳۵۰۲ واحد مسکونی شهری و روستایی افتتاح شد. باند دوم بزرگراه بیرجند-قائن به طول ۱۱.۵ کیلومتر، بهرهبرداری از ۳۷ کیلومتر از محورهای مواصلاتی و ۵۲ طرح مربوط به نقاط پرحادثه، تعریض و بهسازی راهها از جمله طرحهای شاخص استان بود.
در استان مرکزی نیز ۸ طرح عمرانی و زیرساختی با اعتبار بیش از ۲۲۱۷ میلیارد تومان و ۳۵۴۲ واحد مسکونی به بهرهبرداری رسید. تقاطع غیرهمسطح سد الغدیر در محور ساوه-همدان، زیرگذرهای مشهد میفان و مشهد صنعتی و خط صنعتی-تجاری سایت معدن بالاست نانگرد از جمله طرحهای این استان بود.
در خراسان رضوی ۱۳ طرح راه و شهرسازی با ارزش روز ۲۸۴۸ میلیارد تومان و ۵۷۲۵ واحد مسکونی شهری و روستایی افتتاح شد. بهرهبرداری از ۴۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی و واگذاری ۴۲۰ قطعه زمین در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگر اقدامات این استان بود.
در کرمان نیز ۹۵ طرح زیرساختی، عمرانی و اداری با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان و ۴۹۰۸ واحد مسکونی شهری و روستایی به بهرهبرداری رسید.
بهسازی راه اصلی بم-جیرفت، خط صنعتی-تجاری سایت شرکت ملی مس به طول ۲۷ کیلومتر و بازسازی و بهرهبرداری از محور ریلی سنگ-جلالآباد به طول ۴۱ کیلومتر از طرحهای شاخص کرمان بود. همچنین هزار و ۶۶۵ قطعه زمین به خانوادههای واجد شرایط واگذار شد.
در خراسان شمالی نیز ۲۷ طرح با ارزش روز ۱۵۶۰ میلیارد تومان و ۷۵۵۶ واحد مسکونی شهری و روستایی افتتاح شد. قطعه نخست راه اصلی بجنورد-سنخواست به طول ۱۳ کیلومتر و ۲۶ طرح بهسازی و آسفالت راههای فرعی و روستایی از مهمترین طرحهای این استان اعلام شده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است اجرای این طرحها در کنار تکمیل طرحهای نیمهتمام، با هدف افزایش تابآوری زیرساختی، توسعه شبکههای حملونقل، تقویت کریدورهای ترانزیتی، ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی مردم به مسکن و خدمات عمومی دنبال میشود.
وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر تداوم این روند گفت: تا زمانی که مسئلهای بر زمین مانده باشد، کار دولت برای خدمترسانی به مردم پایان نیافته است.