نماینده مردم در مجلس مطرح کرد؛
کهگیلویه نیازمند حرکت ویژه دولت در حوزه اشتغال است
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس خواستار اجرای طرح ویژه اشتغال و رفع تبعیض در جذب نیروهای بومی در طرح ها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام محمد موحد نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور معاون تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهید آیتالله رئیسی و شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود توانسته است در برابر دشمنان ایستادگی کند و از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.
حجت الاسلام موحد با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، افزود: انتظار مردم این است که این سفر تنها به برگزاری جلسات و بازدیدها محدود نشود، بلکه یک خبر خوش و یک اقدام عملی در حوزه اشتغال برای مردم استان به همراه داشته باشد.
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جنابعالی در جایگاهی قرار دارید که بخش مهمی از مسئولیتهای حوزه اشتغال و مسئولیتهای اجتماعی بر عهده وزارتخانه شما است و مردم منتظر هستند بدانند در این سفر چه دستاوردی برای آنان به همراه خواهید داشت.
وی با اشاره به پیگیریهای گذشته خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: بارها در جلسات مختلف درباره وضعیت حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ، لنده و بهمئی صحبت کردهام و مقرر شد وضعیت این مناطق به صورت ویژه بررسی و جمعبندی شود.
حجت الاسلام موحد ادامه داد: نبود فرصتهای شغلی موجب شده است بسیاری از جوانان این مناطق برای یافتن کار به استانهای دیگر، از جمله خوزستان، مهاجرت کنند.
وی با اشاره به حوادث جادهای در مسیر خوزستان و کهگیلویه بیان کرد: هرگاه تصادفی در این مسیر رخ میدهد، افکار عمومی موضوع بیکاری و مهاجرت جوانان برای اشتغال را نیز مطرح میکند؛ چراکه بخش قابل توجهی از جوانان این مناطق به دلیل نبود زمینه اشتغال مجبور به رفتوآمد به شهرها و استانهای دیگر هستند.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس همچنین خواستار نظارت جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نحوه جذب نیرو در طرحهای بزرگ شد و گفت: در مناطقی مانند عسلویه و ماهشهر، جوانان استانهای محروم با سختترین شرایط در پروژهها فعالیت میکنند و در نهایت حتی اجازه حضور در آزمونهای استخدامی را به دلیل عنوان «غیربومی» پیدا نمیکنند.
وی افزود: این موضوع را در دیدار با رئیسجمهور نیز مطرح کردهام و آقای پزشکیان به صراحت اعلام کرد که چنین اقدامی قانونی نیست.
حجت الاسلام موحد خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: انتظار داریم وزارتخانه این موضوع را به صورت جدی رصد کند و برای دفاع از حقوق جوانان این مناطق وارد میدان شود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد فرصتهای اشتغال در استان قابل توجه است، گفت: قطعاً امکان ایجاد فضای اشتغال در حوزه انتخابیه وجود دارد و این موضوع نیازمند ورود مجدانه، جدی و مطالبهگرانه وزارتخانه است.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس در ادامه خواستار ارائه یک برنامه مشخص برای توسعه اشتغال در حوزه انتخابیه خود شد و اضافه کرد: امیدواریم در سفر وزیر به کهگیلویه اعلام شود که یک حرکت ویژه در حوزه اشتغال این منطقه آغاز خواهد شد.
وی همچنین نسبت به نادیده گرفتن نیروهای تحصیلکرده بومی در فرآیندهای استخدامی انتقاد کرد و گفت: پذیرفتنی نیست فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر کشور نتوانند در آزمونهای استخدامی با افرادی که از نظر علمی و تحصیلی در سطح پایینتری قرار دارند، رقابت کنند.
حجت الاسلام موحد در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از جوانان استان، خاطرنشان کرد: انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رفع این محرومیت و ایجاد فرصتهای برابر برای جوانان استان، بهویژه مناطق کمتر برخوردار، اقدام ویژهای انجام دهد.