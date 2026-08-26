وزیر تعاون مطرح کرد؛
هزار میلیارد تومان ظرفیت تأمین مالی برای طرح های کهگیلویه وبویراحمد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و ایجاد ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی تأمین مالی طرحها در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احمد میدری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: در سال ۱۴۰۵ پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک رفاه نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.
وی افزود: تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای خرید اوراق دولتی اختصاص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اختصاص منابع برای طرحهای حوزه سلامت خبر داد و اضافه کرد: ۸۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ میلیارد تومان برای بیمارستان زاگرس و ۴۲ میلیارد تومان برای سردخانه در نظر گرفته شده است.
میدری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز ادامه داد: در این بخش یک مدرسه در استان مورد حمایت قرار گرفته که اکنون به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: ۲ طرح ملی پتروشیمی دهدشت و پلیمر گچساران نیز در مجموع با سرمایهگذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارند و مراحل نهایی و تکمیل آنها در حال انجام است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در سفر به کهگیلویه و بویراحمد گفت: درباره سد «تنگ سرخ» نیز تصمیمات لازم گرفته و امیدواریم فرآیند تأمین مالی این طرح از محل ماده ۵۶ انجام شود.
میدری همچنین از تأمین مالی برای طرحهای عمرانی یاسوج خبر داد و گفت: برای یکی از این طرحها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جمعبندی انجام شده و امیدواریم پرداخت آن در جریان این سفر صورت گیرد.
وی درباره سردخانه یاسوج نیز اضافه کرد: در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده که بخشی از آن از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور تأمین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط استاندار پرداخت شده و ۴۲ میلیارد تومان دیگر نیز در این سفر برای این طرح به صورت تسهیلات اختصاص خواهد یافت.
میدری با تأکید بر ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بیان کرد: ظرفیت انتشار اوراق نیز در کشور وجود دارد و سرمایهگذاران و مدیران استان باید از این ظرفیت برای تأمین منابع پروژهها استفاده کنند.
وی گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور، امکان استفاده از ظرفیتهایی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی طرح های استان وجود دارد و مواردی که قابلیت اجرا داشته باشند، در قالب برنامه عملیاتی دنبال می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با اجرای تصمیمات اتخاذشده در سفر به کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از مشکلات زیرساختی و اقتصادی استان برطرف و روند اجرای طرحهای مهم شتاب گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با اشاره به قدردانی مردم استان از خدمات نظام جمهوری اسلامی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره قدردان خدمات نظام بودهاند و در شرایط جنگ اخیر نیز حضور و همراهی خود را در میادین مختلف نشان دادهاند.
آیتالله سید نصیر حسینی با اشاره به حماسهآفرینی مردم در جنگ چهل روزه تصریح کرد: مردم ما در این دوران با حضور مستمر و گسترده خود در میدان دفاع از نظام، حماسه برنو در مقابله با بالگردهای دشمن را خلق کردند که مورد تمجید همگان قرار گرفت و پیام تسلیم ناپذیری ملت را باردیگر نشان داد.
آیتالله حسینی همچنین از تلاشهای رئیس جمهور و استاندار استان در شرایط سخت جنگی قدردانی کرد و گفت: دولت و مسئولان در این شرایط تلاش زیادی کردند و با وجود دشواریها، در حوزههای مختلف از جمله تأمین آب، برق، گاز و ارزاق عمومی، مردم با بحران جدی مواجه نشدند و کمبودی احساس نکردند که این موضوع شایسته تقدیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه علیرغم همه خدمات، استان تا رسیدن به نقطه مطلوب توسعه فاصله دارد، خاطرنشان کرد: برای کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به توسعه متوازن، باید توجه ویژهای به زیرساختهای استان شود.
امام جمعه یاسوج، راهها را یکی از عوامل مهم توسعه استان دانست و خواستار حمایت ویژه برای تکمیل پروژههای ارتباطی شد و گفت: پروژه جاده یاسوج ـ اقلید باید مورد حمایت جدی قرار گیرد و همچنین مسیر دهدشت ـ چرام ـ گچساران ـ گناوه از طرحهای مهمی است که تکمیل آن میتواند نقش مؤثری در توسعه استان داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت فرودگاه یاسوج اظهار کرد: با تعداد اندک پروازها، فرودگاه یاسوج نمیتواند نقش واقعی خود را در توسعه استان ایفا کند و لازم است برای افزایش پروازها و تقویت این ظرفیت، تصمیم جدی اتخاذ شود.
آیتالله حسینی اتصال استان به شبکه ریلی کشور را از دیگر مطالبات مهم دانست و افزود: اتصال ریلی استان از مسیر اقلید به یاسوج باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای نفت و گاز استان نیز گفت: در حوزه نفت و گاز ظرفیتهای مناسبی در استان وجود دارد و میتوان با ایجاد یک شرکت در یاسوج، مدیریت این ظرفیتها را در داخل استان تقویت و زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای صنعتی تأکید کرد و گفت: عملیاتی شدن کارخانه فسفات در چرام و تکمیل پتروشیمیهای دهدشت و گچساران، بهویژه پتروشیمی دهدشت که بیش از ۲۰سال از آغاز عملیات آن میگذرد، نیازمند حمایت جدی است.
وی سدها را از دیگر ظرفیتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: سدهای استان میتوانند در توسعه گردشگری، اشتغال و تولید نقش مهمی داشته باشند، اما برخی از این پروژهها هنوز در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
آیتالله حسینی با اشاره به بازدید اخیر خود از سد تنگسرخ گفت: در این طرح تلاش زیادی در شرایط جنگی کشور در حال انجام است و انتظار داریم حمایت مالی بیشتری از سد تنگسرخ صورت گیرد؛ چراکه تکمیل این طرح و احداث سدآبریز کهگیلویه میتواند در توسعه، گردشگری و اشتغال استان اثرگذار باشد.
وی همچنین خواستار توجه به پروژههای نیمهتمام و ظرفیتهای صنعتی استان شد و گفت: پروژههایی مانند کارخانه اتانول باشت باید تعیین تکلیف و عملیاتی شوند.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش هلدینگهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه استان اظهار کرد: انتظار داریم شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه وزارتخانه در استان حضور فعالتری داشته باشند و با سرمایهگذاری مستقیم در طرحهای بزرگ، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کنند.
وی جلوگیری از خامفروشی را ضروری دانست و افزود: در بخش گیاهان دارویی و معادن ظرفیتهای ارزشمندی داریم که متأسفانه بخشی از آنها به صورت خام عرضه میشود؛ در حالی که میتوان با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کرد.
آیتالله حسینی تاکید کرد :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد زنجیره کامل گیاهان دارویی، تقویت سازوکار سرمایهگذاری و ایجاد مسیر ویژه برای جذب سرمایه در پروژههای کلان استان مشارکت نماید.
وی همچنین بر ضرورت راهاندازی مرکز مهارت و اشتغال تقاضامحور تأکید کرد و گفت: گاهی پروژهای آغاز میشود، اما نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز برای
اجرای آن وجود ندارد و همین مسئله موجب بروز مشکلات در روند اجرای پروژهها میشود بنابراین باید آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار و پروژههای استان ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در استان خواستار حمایت بیشتر از مشاغل خرد و خانگی شد و گفت: با حمایت و ارائه تسهیلات مناسب میتوان زمینه رونق اشتغال، تولید و تقویت اقتصاد خانوادهها را فراهم کرد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون هم در این نشست، ضمن قدردانی از تلاشهای دولت در شرایط سخت اقتصادی و نگاه ویژه به زیرساختهای استان، خطاب به وزیر کار گفت: جناب آقای وزیر، استان ما تاریخ، فرهنگ، آب، خاک، نفت، گاز و جنگل دارد و یکی از قطبهای مهم گردشگری است، اما این استان بالقوه غنی، در عمل بسیار فقیر است.
محمد بهرامی با طرح یک تناقض آماری تلخ بیان کرد: ما تنها یک درصد جمعیت و خاک کشور را در اختیار داریم، اما تاثیرگذاری منابع این استان در اقتصاد کشور، دارای رتبهای بین ۱ تا ۵ است. با کمال تاسف به رغم این ظرفیت عظیم، در شاخصهای توسعه همواره در جایگاه آخر یا ماقبل آخر قرار داریم.
نماینده مجلس دوازدهم به پیامدهای اجتماعی این بیعدالتی اشاره کرد و افزود: همکاران ما در مجلس از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ گلایه دارند؛ دلیل این امر مهاجرت جوانان بیکار ماست. خانوادههای این دیار هم از دوری فرزندانشان رنج میبرند و هم داغدار آسیبها و تلفاتی میشوند که در مسیر جادهها برای کارگری متحمل میشوند.
بهرامی با انتقاد از عملکرد هلدینگهای اقتصادی وابسته به وزارت کار تصریح کرد: ما آب، نفت و گاز میدهیم، اما شرکتهای زیرمجموعه شما در هنگام جذب نیروی کار، به جوانان ما برچسب «غیربومی» میزنند. این بیعدالتی باید در سطح کلان کشور پایان یابد.
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در بخش دوم سخنان خود، ۳ مطالبه مشخص و عملیاتی را روی میز وزیر کار قرار داد.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر دنا، بویراحمد و مارگون، از وزیر کار خواست تا شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزههای گردشگری و کشت و صنعت به یاری استان بیایند.
بهرامی با قدردانی از خدمات بانک رفاه، از وزیر کار درخواست کرد تا در قالب ماده ۵۶ (مصوبه سفر رئیسجمهور)، اعتبارات لازم برای سامانه انتقال سد تنگسرخ یاسوج که پروژهای حیاتی برای این استان و استان فارس است، امشب به تصویب نهایی برسد.
شهردار اسبق یاسوج با اشاره به یک گره کور شهری گفت: در سالهای ۸۶ تا ۹۰ که مسئولیت شهرداری یاسوج را بر عهده داشتم، معاملهای انجام شد و یک قطعه زمین در بهترین نقطه و مرکز ثقل شهر در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. این زمین با وجود ارزش افزوده بسیار بالا، سالهاست به حال خود رها شده و چهره شهر و روان مردم را آزار میدهد که انتظار داریم دستور مساعدت برای حل این معضل شهری صادر شود.
بهرامی در پایان تاکید کرد که مشروح این مطالبات به صورت مکتوب تقدیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد تا مسیر برای تصمیمگیریهای ماندگار هموار گردد.