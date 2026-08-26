به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، احمد میدری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: در سال ۱۴۰۵ پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک رفاه نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: تاکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای خرید اوراق دولتی اختصاص یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اختصاص منابع برای طرح‌های حوزه سلامت خبر داد و اضافه کرد: ۸۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای دانشگاه علوم پزشکی، ۴۰ میلیارد تومان برای بیمارستان زاگرس و ۴۲ میلیارد تومان برای سردخانه در نظر گرفته شده است.

میدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز ادامه داد: در این بخش یک مدرسه در استان مورد حمایت قرار گرفته که اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: ۲ طرح ملی پتروشیمی دهدشت و پلیمر گچساران نیز در مجموع با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارند و مراحل نهایی و تکمیل آنها در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در سفر به کهگیلویه و بویراحمد گفت: درباره سد «تنگ سرخ» نیز تصمیمات لازم گرفته و امیدواریم فرآیند تأمین مالی این طرح از محل ماده ۵۶ انجام شود.

میدری همچنین از تأمین مالی برای طرح‌های عمرانی یاسوج خبر داد و گفت: برای یکی از این طرح‌ها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جمع‌بندی انجام شده و امیدواریم پرداخت آن در جریان این سفر صورت گیرد.

وی درباره سردخانه یاسوج نیز اضافه کرد: در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده که بخشی از آن از محل تسهیلات سفر رئیس‌جمهور تأمین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط استاندار پرداخت شده و ۴۲ میلیارد تومان دیگر نیز در این سفر برای این طرح به صورت تسهیلات اختصاص خواهد یافت.

میدری با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی بیان کرد: ظرفیت انتشار اوراق نیز در کشور وجود دارد و سرمایه‌گذاران و مدیران استان باید از این ظرفیت برای تأمین منابع پروژه‌ها استفاده کنند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، امکان استفاده از ظرفیت‌هایی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی طرح های استان وجود دارد و مواردی که قابلیت اجرا داشته باشند، در قالب برنامه عملیاتی دنبال می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با اجرای تصمیمات اتخاذشده در سفر به کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از مشکلات زیرساختی و اقتصادی استان برطرف و روند اجرای طرح‌های مهم شتاب گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست با اشاره به قدردانی مردم استان از خدمات نظام جمهوری اسلامی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره قدردان خدمات نظام بوده‌اند و در شرایط جنگ اخیر نیز حضور و همراهی خود را در میادین مختلف نشان داده‌اند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با اشاره به حماسه‌آفرینی مردم در جنگ چهل روزه تصریح کرد: مردم ما در این دوران با حضور مستمر و گسترده خود در میدان دفاع از نظام، حماسه‌ برنو در مقابله با بالگردهای دشمن را خلق کردند که مورد تمجید همگان قرار گرفت و پیام تسلیم ناپذیری ملت را باردیگر نشان داد.

آیت‌الله حسینی همچنین از تلاش‌های رئیس جمهور و استاندار استان در شرایط سخت جنگی قدردانی کرد و گفت: دولت و مسئولان در این شرایط تلاش زیادی کردند و با وجود دشواری‌ها، در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین آب، برق، گاز و ارزاق عمومی، مردم با بحران جدی مواجه نشدند و کمبودی احساس نکردند که این موضوع شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با بیان اینکه علیرغم همه خدمات، استان تا رسیدن به نقطه مطلوب توسعه فاصله دارد، خاطرنشان کرد: برای کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به توسعه متوازن، باید توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های استان شود.

امام جمعه یاسوج، راه‌ها را یکی از عوامل مهم توسعه استان دانست و خواستار حمایت ویژه برای تکمیل پروژه‌های ارتباطی شد و گفت: پروژه جاده یاسوج ـ اقلید باید مورد حمایت جدی قرار گیرد و همچنین مسیر دهدشت ـ چرام ـ گچساران ـ گناوه از طرح‌های مهمی است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه استان داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت فرودگاه یاسوج اظهار کرد: با تعداد اندک پروازها، فرودگاه یاسوج نمی‌تواند نقش واقعی خود را در توسعه استان ایفا کند و لازم است برای افزایش پروازها و تقویت این ظرفیت، تصمیم جدی اتخاذ شود.

آیت‌الله حسینی اتصال استان به شبکه ریلی کشور را از دیگر مطالبات مهم دانست و افزود: اتصال ریلی استان از مسیر اقلید به یاسوج باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نفت و گاز استان نیز گفت: در حوزه نفت و گاز ظرفیت‌های مناسبی در استان وجود دارد و می‌توان با ایجاد یک شرکت در یاسوج، مدیریت این ظرفیت‌ها را در داخل استان تقویت و زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: عملیاتی شدن کارخانه فسفات در چرام و تکمیل پتروشیمی‌های دهدشت و گچساران، به‌ویژه پتروشیمی دهدشت که بیش از ۲۰سال‌ از آغاز عملیات آن می‌گذرد، نیازمند حمایت جدی است.

وی سدها را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: سدهای استان می‌توانند در توسعه گردشگری، اشتغال و تولید نقش مهمی داشته باشند، اما برخی از این پروژه‌ها هنوز در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به بازدید اخیر خود از سد تنگ‌سرخ گفت: در این طرح تلاش زیادی در شرایط جنگی کشور در حال انجام است و انتظار داریم حمایت مالی بیشتری از سد تنگ‌سرخ صورت گیرد؛ چراکه تکمیل این طرح و احداث سدآبریز کهگیلویه می‌تواند در توسعه، گردشگری و اشتغال استان اثرگذار باشد.

وی همچنین خواستار توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های صنعتی استان شد و گفت: پروژه‌هایی مانند کارخانه اتانول باشت باید تعیین تکلیف و عملیاتی شوند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش هلدینگ‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه استان اظهار کرد: انتظار داریم شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارتخانه در استان حضور فعال‌تری داشته باشند و با سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های بزرگ، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کنند.

وی جلوگیری از خام‌فروشی را ضروری دانست و افزود: در بخش گیاهان دارویی و معادن ظرفیت‌های ارزشمندی داریم که متأسفانه بخشی از آنها به صورت خام عرضه می‌شود؛ در حالی که می‌توان با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کرد.

آیت‌الله حسینی تاکید کرد :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد زنجیره کامل گیاهان دارویی، تقویت سازوکار سرمایه‌گذاری و ایجاد مسیر ویژه برای جذب سرمایه در پروژه‌های کلان استان مشارکت نماید.

وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی مرکز مهارت و اشتغال تقاضامحور تأکید کرد و گفت: گاهی پروژه‌ای آغاز می‌شود، اما نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز برای

اجرای آن وجود ندارد و همین مسئله موجب بروز مشکلات در روند اجرای پروژه‌ها می‌شود بنابراین باید آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار و پروژه‌های استان ارائه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان خواستار حمایت بیشتر از مشاغل خرد و خانگی شد و گفت: با حمایت و ارائه تسهیلات مناسب می‌توان زمینه رونق اشتغال، تولید و تقویت اقتصاد خانواده‌ها را فراهم کرد.