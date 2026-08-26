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دولت و ملت دوشادوش هم، کنار رزمندگان جان برکف نیرو‌های مسلح

روایتی از پشتیبانی‌های دولت از وزارت دفاع برای حمایت از رزمندگان جان بر کف ایران در خط مقدم دفاع مقدس
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۲۲:۰۲
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برچسب ها: نیروهای مسلح ، حمایت دولت ، روزهای جنگ
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