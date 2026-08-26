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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا زمانی که شیوه نامه مشخصی برای بازرسی از سایتهای هدف حمله نظامی تدوین نشود، نمیتواند به دنبال بازرسی از این مراکز باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید از مراکز آسیب دیده هسته ای، با اشاره به اینکه مراکز هستهای ایران پیش از حملات، تحت نظارت آژانس و ثبت شده بودهاند افزود: تا وقتی آژانس به وظایف خود عمل نمی کند و شیوه نامه جدیدی برای بازرسی از این مراکز تنظیم نشده امکان بازرسی آژانس وجود ندارد.
او گفت: طبق قانون مجلس، درباره مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفتهاند، ابتدا باید وضعیت امنیتی سایتها مشخص شود و آژانس هم باید برای نحوه بازرسی از این مراکز، شیوه نامه مشخصی داشته باشد.