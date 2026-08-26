به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید از مراکز آسیب دیده هسته ای، با اشاره به اینکه مراکز هسته‌ای ایران پیش از حملات، تحت نظارت آژانس و ثبت‌ شده بوده‌اند افزود: تا وقتی آژانس به وظایف خود عمل نمی کند و شیوه نامه جدیدی برای بازرسی از این مراکز تنظیم نشده امکان بازرسی آژانس وجود ندارد.

او گفت: طبق قانون مجلس، درباره مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند، ابتدا باید وضعیت امنیتی سایت‌ها مشخص شود و آژانس هم باید برای نحوه بازرسی از این مراکز، شیوه نامه مشخصی داشته باشد.­