استاندار ایلام در دیدار با جمعی از متنفذین، بزرگان و معتمدان استان، بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حل مسائل و شتاب‌بخشی به روند توسعه ایلام تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بزرگان و معتمدان، بخشی از سرمایه اجتماعی هر جامعه‌اند؛ ظرفیتی که در ایلام، با پیشینه فرهنگی و اجتماعی غنی استان، می‌تواند در مسیر ایجاد همدلی، مشارکت عمومی و حل مسائل منطقه نقش‌آفرین باشد.

احمد کرمی استاندار ایلام در دیدار با جمعی از متنفذین، بزرگان و معتمدان استان، بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حل مسائل و شتاب‌بخشی به روند توسعه ایلام تأکید کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های بزرگان، معتمدان و متنفذین در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گرفت؛ ظرفیتی که می‌تواند حلقه ارتباطی مؤثری میان مردم و مسئولان باشد.

دیدار استاندار با متنفذین و معتمدان ایلام، فرصتی برای هم‌اندیشی و انتقال دیدگاه‌های جامعه محلی بود؛ ظرفیتی که در صورت تداوم ارتباط و همکاری، می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان کمک کند.