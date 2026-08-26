فرماندار رباط کریم از آغاز عملیات اجرایی و افتتاح بیش از ۸۰ طرح عمرانی، آموزشی و صنعتی با اعتبار ۱۴همت در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا آقاعلیخانی در جمع خبرنگاران گفت: واگذاری هزار و ۵۱۲ واحدمسکونی نهضت ملی به متقاضیان در پرند، افتتاح ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی با اشتغال زایی برای هزار و ۴۳۰ نفر از جمله این طرح هاست.

وی افزود: افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳ مدرسه در پرند و شهرک‌های اشکانیه و شهید آبشناسان و تکمیل و بهره برداری از ۲ سالن انتظار ویژه مسافران قطارشهری در رباط کریم و نصیر شهر از دیگر طرح‌هایی است که در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.