به مناسبت هفته دولت، مراسم تجدید میثاق با شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با حضور جمعی از مسئولان شرکت ملی پست و خانواده‌های معظم شهدا در قطعه ۴۲ گلستان بهشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به ایثارگری‌های کارکنان شرکت ملی پست در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برگزار شد، میزبان جمعی از مدیران و کارکنان این سازمان و بازماندگان شهدا بود.

در جریان این برنامه، میثاق‌نامه‌ای در راستای پایبندی به آرمان‌های امام خمینی (ره) و تداوم مسیر شهدا، توسط نمایندگان وزارت ارتباطات، شرکت ملی پست و خانواده‌های معظم شهدا به امضا رسید. این مراسم با تأکید بر لزوم حفظ یاد و خاطرات حماسی این دوران و الگوبرداری از ایثار شهدای حوزه پست در مسیر خدمت به میهن برگزار گردید.