همزمان با هفته دولت، طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری‌ بردسکن با مجموع اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار بردسکن در آیین افتتاح همزمان طرح های شهرداری با اشاره به هزینه‌ کرد بیش از ۴۰ میلیارد تومان در حوزه‌ های مختلف عمرانی و خدمات شهری گفت: در بخش ماشین‌ آلات، یک دستگاه مخزن‌ دار دیما به ارزش ۹ میلیارد تومان و یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تن به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان خریداری و تجهیز شده است. این سومین دستگاه بنز است که پس از دو دستگاه خریداری‌ شده در سال گذشته، امسال به ناوگان شهرداری اضافه شد.

محمدحسین مدیح به ساخت میدان جهاد در ورودی شهرآباد با اعتبار ۶/۶ میلیارد تومان و آماده‌ سازی و زیباسازی ورودی شهروند از سمت شهرآباد اشاره کرد و افزود: این طرح ها با تلاش مجموعه شهرداری به‌ صورت کامل اجرا و آماده بهره‌ برداری شده‌ اند.

شهردار بردسکن همچنین از ساخت پارک خطی ثامن با اعتبار ۶ میلیارد تومان و پیاده‌ سازی و آسفالت خیابان شایستگان با اعتبار حدود ۴ میلیارد تومان به‌ عنوان دیگر طرح‌ های عمرانی یاد کرد.

او در بخش فرهنگی، طرح خانه هنر را یکی از اقدامات مهم شهرداری دانست و گفت: این مجموعه با هزینه‌ ای نزدیک به دو میلیارد تومان و با بازسازی حمام قدیمی ایجاد شده است و اکنون در اختیار هنرمندان برای برگزاری کلاس‌ های موسیقی، تئاتر، خوشنویسی و نشست‌ های هنری قرار دارد.

مدیح با بیان اینکه برخی طرح ها پیش از هفته دولت تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته‌ اند اما به‌صورت رسمی در این هفته افتتاح می‌ شوند، افزود: هدف ما این است که طرح ها بدون استفاده نمانند و مردم بتوانند از آنها بهره‌مند شوند.