افتتاح طرح های عمرانی شهرداری بردسکن
همزمان با هفته دولت، طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری بردسکن با مجموع اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار بردسکن در آیین افتتاح همزمان طرح های شهرداری با اشاره به هزینه کرد بیش از ۴۰ میلیارد تومان در حوزه های مختلف عمرانی و خدمات شهری گفت: در بخش ماشین آلات، یک دستگاه مخزن دار دیما به ارزش ۹ میلیارد تومان و یک دستگاه کامیون بنز ۱۰ تن به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان خریداری و تجهیز شده است. این سومین دستگاه بنز است که پس از دو دستگاه خریداری شده در سال گذشته، امسال به ناوگان شهرداری اضافه شد.
محمدحسین مدیح به ساخت میدان جهاد در ورودی شهرآباد با اعتبار ۶/۶ میلیارد تومان و آماده سازی و زیباسازی ورودی شهروند از سمت شهرآباد اشاره کرد و افزود: این طرح ها با تلاش مجموعه شهرداری به صورت کامل اجرا و آماده بهره برداری شده اند.
شهردار بردسکن همچنین از ساخت پارک خطی ثامن با اعتبار ۶ میلیارد تومان و پیاده سازی و آسفالت خیابان شایستگان با اعتبار حدود ۴ میلیارد تومان به عنوان دیگر طرح های عمرانی یاد کرد.
او در بخش فرهنگی، طرح خانه هنر را یکی از اقدامات مهم شهرداری دانست و گفت: این مجموعه با هزینه ای نزدیک به دو میلیارد تومان و با بازسازی حمام قدیمی ایجاد شده است و اکنون در اختیار هنرمندان برای برگزاری کلاس های موسیقی، تئاتر، خوشنویسی و نشست های هنری قرار دارد.
مدیح با بیان اینکه برخی طرح ها پیش از هفته دولت تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته اند اما بهصورت رسمی در این هفته افتتاح می شوند، افزود: هدف ما این است که طرح ها بدون استفاده نمانند و مردم بتوانند از آنها بهرهمند شوند.
فرماندار بردسکن: عملکرد شهرداری در شرایط سخت اقتصادی قابل قدردانی است
فرماندار شهرستان بردسکن با قدردانی از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر بردسکن گفت: اجرای طرح های متعدد عمرانی و خدماتی با وجود تنگناهای مالی و شرایط سخت اقتصادی، نشان دهنده عزم جدی مجموعه مدیریت شهری برای خدمترسانی به مردم است.
محمدجواد صفرنژاد در آیین افتتاح طرح های شهرداری بردسکن اظهار کرد: به همت مدیران دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی، شهرداری ها، شوراهای اسلامی و تمامی ارکان شهرستان، طرح های خوبی در حال اجرا و بهره برداری است.
وی افزود: بردسکن در هفته دولت از نظر حجم ریالی طرح ها در جایگاه سوم استان خراسان رضوی پس از فریمان و مشهد قرار گرفته و این موضوع حاصل یک کار جمعی و تلاش همه مدیران و مسئولان شهرستان است.
فرماندار بردسکن با تجلیل از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بردسکن، ادامه داد: اعضای شورای شهر با درک مناسب از شرایط و همراهی با شهردار، زمینه اجرای اقدامات خوبی را در حوزه مدیریت شهری فراهم کرده اند و نتیجه آن را می توان در توسعه و بهبود مبلمان شهری مشاهده کرد.
صفرنژاد، پرداخت منظم حقوق کارکنان شهرداری با وجود حجم بالای فعالیتها و شرایط اقتصادی موجود را اقدامی مهم دانست و گفت: اینکه مجموعه ای با حدود ۲۰۰ نفر نیروی انسانی بتواند حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کند و در عین حال طرح های عمرانی متعددی را اجرا کند، کار ساده ای نیست و نیازمند مدیریت، برنامه ریزی و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر است.
وی با اشاره به اجرای طرح های متعدد شهرداری بردسکن تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری حدود ۴۲ میلیارد تومان طرح و خدمت در دست اجرا دارد و اینکه هر ماه یک طرح یا خدمت جدید به شهروندان ارائه می شود، اتفاق ارزشمندی است.