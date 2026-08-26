به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین افتتاح طرح‌های عمرانی شهرداری قنوات فردا همزمان با هفته دولت با حضور استاندار قم برگزار می‌شود.

در این مراسم حدود ۳۰ طرح عمرانی حوزه شهری با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

این طرح‌ها شامل عملیات آسفالت، جدول گذاری، بازسازی و احداث بوستان‌ها و مرکز فرهنگی و ورزشی، خرید و نصب دوربین‌های شهری و ترافیکی، راه اندازی پورتال ۱۳۷ و اپلیکیشن چشم شهروند، خرید ماشین آلات و تهیه عکس هوایی شهر قنوات است.

شهر قنوات با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت بعد از شهر قم، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر در استان قم است.



