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بیش از ۱۰۰ شخصیت ارشد سیاسی و دیپلمات سابقِ اروپا، رژیم صهیونیستی را به پاکسازی قومی متهم کردند. آنها در نامهای به نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه که از حامیان اصلی رژیم اشغالگر در اروپا به شمار میروند، خواستند اقداماتی فوری از جمله ممنوعیت تجارت با اسرائیل و توقف ارسال جنگافزار برای این رژیم را تا پذیرش تاسیس کشور مستقل فلسطینی انجام دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سالهاست خشم و انزجار از رژیم اسرائیل در میان مردم اروپا جریان دارد. با تجاوزها و جنایات سالهای اخیر رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان و مردم منطقه، خشم جهانی از این رژیم از جمله در اروپا اوج گرفته و گستردهتر و عمیقتر شده است. علاوه بر قشرهای مختلف مردم اکنون برخی سیاستمداران در اروپا نیز علیه رژیم اسرائیل موضعگیری کرده و پایان دادن به جنگ افروزیها و رعایت حقوق مردم فلسطین و پایبندی به قوانین و موازین بینالمللی را خواستار شدهاند.
کرستوفر ناینهم تحلیلگر سیاسی در انگلیس در این باره میگوید: آمریکا و متحدانش، از نسلکشی اسرائیل در فلسطین و جنگ افروزیهایش حمایت میکنند. صلحطلبان در هر جایگاه باید با گسترش فعالیتهای خود همبستگی جهانیان را با مردم فلسطین، بیشتر و موثرتر کنند.
بیش از صد سیاستمدار و دیپلمات ارشد اروپایی در اقدامی بیسابقه با انتشار نامهای مشترک که برای چاپ در اختیار دو نشریه انگلیسی و فرانسوی گاردین و لوموند قرار دادند زبان دیپلماتیک را کنار گذاشتتند و اسرائیل را با حمایت امریکا به پاکسازی قومی متهم کردند.
وینسنت فین سرکنسول اسبق انگلیس در بیت المقدس و عضو هیئت امنای طرح فلسطین در انگلیس که یکی از آنان است میگوید: آنچه ما میخواهیم یعنی ۱۰۲ دیپلمات پیشین بریتانیا و فرانسه، این است که دولتهای ما به اقدام عملی دست بزنند. این دو دولت میتوانند با همکاری دولتهای فرانسه زبان و کشورهای همسود بریتانیا، اسرائیل را وادار کنند اقداماتش را تغییر دهد.
وی میافزاید: نتانیاهو چندین سال است که با حملاتش، غزه را غیرقابل سکونت کرده و اکنون هم در کرانه باختری، مشغول نسلکشی است. ما میخواهیم مانع گسترش شهرکهای یهودی نشین شویم که براساس قوانین بینالمللی و دیوان بینالمللی غیر قانونیاند. اسرائیل با گسترش شهرکسازی میخواهد شرق قدس را از غرب کرانه باختری جدا سازد.
فعالان صلحطلب در انگلیس پشتیبانی حکومتهای اروپایی و آمریکا به ویژه ترامپ از رژیم اسرائیل را موجب تقویت توان اشغالگری و تجاوزگری رژیم اسرائیل میدانند.
یک فعال صلحطلب در انگلیس میگوید: دونالد ترامپ، یک مشت دیوانه و جنگطلب را دور خود جمع کرده است که شیفته کمک برای جنگهای اسرائیلاند. این افراد نادان و عقب مانده ذهنی پای همه کشورهای خاورمیانه را به جنگ کشیدهاند که آثار مخرب آن مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
در پی ماهها مطالبهگری مردمی و فشار افکارعمومی دولتهای انگلیس و فرانسه به همراه ۹ کشور دیگر اروپایی، شهرک سازی گسترده اسرائیل با نام طرح «ئی یک» (E۱) در اراضی اشغالی را موجب دورتر شدن اسرائیل از صلح و تضعیف جایگاه بینالمللی این رژیم دانستند و با آن به مخالفت برخاستند. بیانیهای که مطابق معمول رژیمهای غربی، هیچ تهدید آشکاری را متوجه رژیم اسرائیل نمیکند و عواقبی برای این رژیم ندارد جز توصیه به شرکتها در خودداریِ آنها در مناقصهها و سرمایهگذاری برای ساخت این شهرک غیرقانونی. یعنی باز هم لفاظیهای بیخاصیت اروپایی در برابر اقدام غیرقانونی گسترش شهرکهای صهیونیستی.
جان ریس سیاستمدار انگلیسی در این باره میگوید: دولتهای غربی در موضوعات مربوط به سیاست خارجیشان نشان دادند هیچ وقت به فکر دموکراسی و تلاش برای اجرای قوانین بینالمللی نبودهاند به ویژه آنجا که با منافع اسرائیل در تضاد است و این رویکرد خلاف خواست اکثریت مردم است.
در نامه دیپلماتهای اروپایی آمده است: در غزه، ۲ میلیون فلسطینی در سرزمین ویرانشده خود گرسنه، فاقد دارو و سرپناه، گرفتار شدهاند. بیش از هزار و دویست فلسطینی از زمان به اصطلاح «آتشبس» کشته شدهاند. در نقاط مختلف فلسطین، تخریب خانههای فلسطینیان و خشونت گسترده شهرکنشینان و پاکسازی قومی علیه آنان با همدستی ارتش اسرائیل تشدید شده است و فلسطین در مقابل چشمان ما در حال محوشدن است. سیاست اسرائیل در اشغال و تخریب، به لبنان، جایی که بسیاری از روستاها ویران شدهاند و سوریه نیز گسترش یافته است. این لکه ننگی بر وجدان بشریت است و کشورها را ملزم به اقدام میکند.
این دیپلماتها امیدوارند نامه آنان به مکرون و برنهام فشار بیاورد تا مجازاتهای خاصی را علیه اسرائیل اعمال کنند تا راهحل دو کشوری را زنده نگه دارند. اقدامی که این رژیمهای غربی، هیچگاه نخواهند کرد همانگونه که در حدود ۸۰ سال گذشته، فقط از رژیم صهیونی حمایت کردهاند.
نتایج تازهترین نظرسنجی موسسه پیو از ۳۶ کشور اروپایی نشان میدهد، نگاه منفی به رژیم اسرائیل در این کشورها به طور بیسابقهای افزایش یافته و در برخی کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، سوئد و هلند به حدود ۷۸ درصد رسیده است.