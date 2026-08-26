

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در چهارشنبه ۴ شهریور به شرح زیر است؛

امروز صدو هشتادمینِ روزِ ایستادگی ملت ایرانه، ملتی که یک سدِّ محکم شده جلوی موج‌های متلاطمِ دشمن؛ و حالا شش ماهه که، واشنگتن سعی داره، تاریخِ این فصل رو، بازنویسی کنه. هر بار هم که یکی از نقشه هاش به بن بست میخوره، سریع میره سراغ یه نقشه دیگه. گاهی با بمبُ و باروت، گاهی با زهرِ تحریم، و گاهی هم با مَکرِ محاصره، اما اگه این فشار‌ها قرار بود ایران رو، به زانو دربیاره، تحلیلگر‌های غربی و حتی خود آمریکایی ها، مدام از شکست نمی‌نوشتن، نِیت سُوانسون، همون کسی که توی تیم ترامپ بود و مدیریت میز ایران رو، بر عهده داشت، در «فارن افرز» رُک و بی پرده نوشته: مثل جنگ نظامی، فشار حداکثری علیه ایران هم، شکست میخوره! به نوشته سوانسون، ترامپ از روی استیصالُ و ترس، از تحقیر در انتخابات کنگره، دنبال فشار اقتصادی روی تهرانه.

اما به اذعان واشنگتن پست، ایران خیلی خوب بلده، تحریم‌ها رو دور بزنه. چون پنج دهه تحریم علیه ایران، باعث تجربه-اندوزیِ تهران شده برای شبکه سازی، باز کردن مسیر‌ها و یافتن راه تنفس از لابلای تحریم. در واقع، آمریکا داره سعی میکنه دری رو ببنده که، کلیدش رو در اختیار نداره! این بن بست رو، حتی اندیشکدهی شورای آتلانتیک هم، تأیید کرده؛ استراتژیست‌های آمریکایی و اسرائیلی، رسماً اعتراف کردن فرمولِ تسلیم کردنِ ایرانی‌ها برای اونا «ناشناخته و غیرقابل تشخیصه»! اونا، روی فانتزیهاشون حساب باز کرده بودن: نفت، ایجاد شکاف داخلی و تلاطم اجتماعی؛ اما وقتی دیدن هیچکدوم جواب نداده، فهمیدن کلِ محاسباتشون، روی توهمات ساخته شده بود!

این وسط، پِکن و مسکو هم، وارد بازی شدن و با یک نَه قاطع، به آمریکا هشدار دادن، اگه به تجارت اون‌ها آسیب برسه، تلافی میکنن، یعنی نقشه‌ی «منزوی کردن ایران»، رویای شیرینی بود برای واشنگتن، که حالا با واقعیت‌های جهانی، تکه تکه شده! مثل پایگاه‌ها و منافع آمریکا توی منطقه که، میگفتن «خسارت خاصی» ندیده اما، حالا NBC گزارش داده، حملات موشکی و پهپادی ایران، به زیرساخت‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا، در منطقه، میلیارد‌ها دلار خسارت زده! یعنی اون "خسارت خاصی نبود" تبدیل شده به «هزینه بازسازی میلیاردی»؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب! البته ترامپ در این ۱۸۰ روز، از این دست ادعا‌ها کم نداشته، ادعا‌هایی که هر روز، یکی از اونها، رنگ میبازه و رئیس جمهور متوهم آمریکا رو، در دنیا، بی آبروتر میکنه.

در تازه‌ترین مورد، رویترز به ادعای ترامپ درباره تسلط آمریکا بر تنگه هرمز، واکنش نشون داده و با استناد به آمار کپلر گزارش داده: پارسال همین موقع، ۷۴ فروند نفتکش، از تنگه هرمز رد شده بود، اما امسال فقط ۵ نفتکش! تنگه‌ای که آرون دیوید میلر، مذاکره کننده سابق آمریکایی هم، درباره اون به ترامپ، طعنه تلخی زده و گفته: اگه آمریکا به جنگ نمیرفت، تنگه باز میموند. اکونومیست هم، با نقل موضع ایران درباره این آبراه حیاتی، آب پاکی رو، ریخته روی دست ترامپُ و دارُ و دسته اش: تا وقتی آمریکا رفتارش رو عوض نکنه، تنگه هرمز، بسته میمونه. بله! قواعد بازی عوض شده؛ دیگه خبری از «تحریم و تحمّل» نیست؛ به قول آقای غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه: حالا بحث تحریم و هزینه متقابله! یعنی هر ضربه‌ای بیاد، پاسخش، تعریف شده و طرف مقابل، باید هزینه ش رو حساب کنه.

حال و روز این روز‌های ترامپ رو هم، گاردین اینطوری توصیف کرده: «Trump Stuck» یا همون «ترامپِ گیر افتاده». کسی که میخواست، ایران رو، توی باتلاق بندازه، اما حالا خودش توی باتلاق گیر کرده، باتلاقی که پیتر شیف، اقتصاددان و مُفسر مالی آمریکایی هم، اون رو تشبیه کرده به حلقه‌ای دور گردن آمریکا، که بزودی اون رو خفه میکنه البته آثار این خفگی رو، همین حالا هم، میشه در کاخ سفید مشاهده کرد، جائیکه به نوشته پولیتیکو، یاران وفادار ترامپ، مثل کارولین لیویت livit و جیمز برِید، برای نجات خودشون، یکی یکی دارن، از دولت فاصله میگیرن اما تلخترین قسمت داستان برای ترامپ، اینه که نه کلید انرژی جهان دستشه، نه جراتِ ورود به قبرستانِ سرزمینیِ ما رو دارن. بله، حقیقت ساده ست: «اینجا میدانِ ماست!»

نویسنده: ناهید اکبرزاده