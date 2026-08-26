شورای اقامه نماز منطقه ۳ کشور دریاسوج
در گردهمایی شورای برنامهریزی اقامه نماز منطقه ۳ کشور بر مردمیسازی، همافزایی با مدیریت شهری وشهرداریها و تقویت نماز در مدارس ازجمله موارد مطرح شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، گردهمایی فصلی شورای برنامهریزی اقامه نماز منطقه سه کشور با حضور مسئولان ستادهای اقامه نماز استانهای اصفهان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین رنجبر، رئیس ستاد اقامه نماز منطقه ۳ کشور در این نشست با اشاره به سازوکار فعالیت این شورا گفت: گردهمایی شورای برنامهریزی اقامه نماز هر سه ماه یکبار به میزبانی یکی از استانهای منطقه برگزار میشود و هدف بنیادین آن، بهرهمندی از تجارب، همفکری و هماهنگی همهجانبه بر پایه دستورالعملها و اسناد بالادستی ترویج فرهنگ اقامه نماز است.
حجتالاسلام والمسلمین رنجبر با تشریح محورهای کلیدی این نشست افزود: در جلسه امروز، سه اولویت و راهبرد اساسی مورد بحث، تبادلنظر و تصمیمگیری قرار گرفت.
مردمیسازی اقامه نماز و استفاده از ظرفیت خیرین
وی نخستین محور نشست را «مردمیسازی نماز» عنوان کرد و گفت: هدف اصلی در این بخش، تکیه بر ظرفیتهای گسترده و خودجوش مردمی در جهت توسعه و ترویج این فریضه الهی است. همچنین ساماندهی و بهرهگیری شایسته از توان و امکانات خیرین برای تجهیز، توسعه و پشتیبانی در سطح استانها در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد اقامه نماز منطقه ۳ کشور دومین موضوع بررسیشده را نقش و رسالت مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: «شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر با توجه به مأموریتها و ظرفیتهای چشمگیر فرهنگی که در اختیار دارند، نقشی مؤثر در آراستگی فضاهای شهری به شعائر دینی وترویج نماز ایفا میکنند؛ از اینرو نحوه همافزایی و تعامل هدفمند با نهادهای مدیریت شهری بهصورت ویژه مورد ارزیابی قرار گرفت
وی با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس در مهرماه، اضافه کرد: سومین محور جلسه هماهنگی برای حضور بانشاط، باانگیزه و فعال فرهنگیان و دانشآموزان در نمازهای جماعت مدارس و تبیین برنامههای جذب نسل جوان به این فریضه الهی اختصاص یافت تا آغاز سال تحصیلی، سرآغاز حرکتی نو و پویا در اقامه نماز مدارس باشد.