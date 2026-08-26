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تیم هفتنفره خردسالان بدمینتون باز قم، عازم رقابتهای قهرمانی کشور در ارومیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم هفتنفره خردسالان پسران استان، برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور ، راهی ارومیه شد.
این تیم با سرمربیگری امیر حاج اسماعیلیان، سرپرستی سید امید نوابی و همراهی مهدی کنعانی، به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی کشور عازم استان آذربایجان غربی شد.
مسابقات قهرمانی کشور خردسالان پسر از ۵ لغایت ۸ شهریورماه به میزبانی ارومیه و در سالن ۶ هزار نفری این شهر برگزار خواهد شد.
این رقابتها در چهار جدول تیمی، انفرادی زیر ۱۳ سال، دونفره زیر ۱۳ سال و انفرادی زیر ۱۱ سال برگزار میشود.
طاها علمداری، ماهان شیبانی، احسان شوندی، امین غلامعلیزاده، علی ونکی، ماهان رسولی و ایلیا رحیمی اعضای تیم خردسالان استان قم در این مسابقات هستند.
خردسالان قمی در سالهای اخیر نیز عملکرد قابل توجهی در مسابقات قهرمانی کشور داشتهاند؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۲ موفق به کسب مدال نقره تیمی کشور در زنجان شدند، در سال ۱۴۰۳ مدال برنز تیمی کشور و برنز انفرادی زیر ۱۱ سال را در بجنورد به دست آوردند و در سال ۱۴۰۴ نیز مدال نقره تیمی کشور و دو مدال برنز انفرادی زیر ۱۳ سال را از آن خود کردند.
اکنون نمایندگان خردسال بدمینتون قم با انگیزهای مضاعف راهی ارومیه شدهاند تا در ادامه روند موفقیتهای سالهای اخیر، برای کسب بهترین نتایج در مسابقات قهرمانی کشور تلاش کنند.