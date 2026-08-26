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پیگیری دستور بنزینی رئیس جمهور در یک برنامه دولتی

رئیس جمهور دستور داده‌اند برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین اول از خودرو‌های دولتی شروع کنید. خبرنگار صدا و سیما در حاشیه جشنواره شهید رجایی به سراغ دولتمردان رفته و در خصوص استفاده از خودرو‌های دولتی و چگونگی صرفه‌جویی در مصرف بنزین از آنها پرسیده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۲۱:۲۱
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برچسب ها: مصرف بهینه سوخت ، بنزین ، دستور رئیس جمهور
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