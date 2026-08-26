پیگیری دستور بنزینی رئیس جمهور در یک برنامه دولتی

رئیس جمهور دستور داده‌اند برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین اول از خودرو‌های دولتی شروع کنید. خبرنگار صدا و سیما در حاشیه جشنواره شهید رجایی به سراغ دولتمردان رفته و در خصوص استفاده از خودرو‌های دولتی و چگونگی صرفه‌جویی در مصرف بنزین از آنها پرسیده.