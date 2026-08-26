همزمان با هفته دولت، طرح های عمرانی و خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کاشمر با هزینه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بخشدار مرکزی کاشمر در آیین افتتاح طرح‌ های عمرانی و خدماتی این بخش گفت: رویکرد مدیریت بخش مرکزی، شناسایی ظرفیت‌ ها و اولویت‌ های هر روستا و برنامه‌ ریزی برای اجرای طرح‌ ها متناسب با نیازهای مردم است و این روند با حمایت فرمانداری، نماینده مردم شهرستان و همکاری دستگاه‌ های اجرایی، دهیاری‌ ها، شوراهای اسلامی و مشارکت مردم ادامه خواهد داشت.

آگاهی با اشاره به طرح‌ های افتتاح‌ شده اظهار کرد: اجرای کانال، جدول و کانیو برای هدایت و دفع آب‌ های سطحی در ۱۰ روستا با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ریال، از جمله طرح‌ های اجراشده در این بخش است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات زیرسازی و آماده‌ سازی معابر در ۶ روستا به مساحت حدود ۳۴ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال انجام شده که بیش از ۱۶ هزار مترمربع آن با استفاده از قیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آسفالت شده است.

آگاهی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معابر روستایی نیز آماده اجرای آسفالت است، گفت: حدود ۳۰ هزار مترمربع از معابر آماده آسفالت شده است و امیدواریم با تأمین قیر مورد نیاز، عملیات آسفالت این معابر نیز در آینده نزدیک انجام شود.

بخشدار مرکزی کاشمر، اجرای طرح بهسازی بافت فرسوده در هشت روستا به مساحت بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با اعتبار حدود ۷۲ میلیارد ریال را از دیگر اقدامات انجام‌ شده عنوان کرد و افزود: اجرای تایل‌فرش در روستای کسینه با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و احداث نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستای عشرت‌ آباد با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز از دیگر طرح های قابل افتتاح است.

آگاهی همچنین با اشاره به خرید یک دستگاه تراکتور توسط دهیاری یکی از روستاهای بخش مرکزی گفت: برای این طرح حدود ۱۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که بخش عمده آن از محل درآمدهای خود دهیاری تأمین شده است.

وی به توسعه زیرساخت‌ های ورزشی در روستاها اشاره کرد و گفت: مجموعه ورزشی روستای مغان با اعتباری حدود ۱۱۰ میلیارد ریال احداث شده است؛ زمین این مجموعه توسط خیران تأمین و زیرساخت آن با مشارکت دهیاری‌ ها اجرا شده و عملیات احداث چمن نیز با حمایت بنیاد علوی انجام شده است.

بخشدار مرکزی کاشمر با قدردانی از خیران و دستگاه‌ های مشارکت‌ کننده در اجرای این طرح‌ ها خاطرنشان کرد: زنده‌ یاد حاج حسین نساجیان نیز زمین مجموعه ورزشی روستای مغان را با ارزشی حدود ۱۰ میلیارد تومان به این روستا اهدا کرد و با این اقدام ارزشمند، نام نیکی از خود در عرصه خدمت به مردم و توسعه روستا به یادگار گذاشت.

آگاهی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و اجرای طرح های خدماتی و عمرانی با هدف ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت امید در روستاها دنبال می‌ شود و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌ های موجود، روند اجرای این طرح‌ ها را با جدیت ادامه دهیم.