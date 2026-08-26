به مناسبت هفته دولت دهها طرح عمرانی، خدماتی، آموزشی و فرهنگی در شهرستان‌های مختلف استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛حمید رحیمیان فرماندار شهرستان فریدونشهر گفت: در هفته دولت ۶۰ طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان فریدونشهر با بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری می‌رسد.

هشت طرح خدماتی، راهداری و عمرانی هم در کاشان به بهره برداری رسید.

مجتبی راعی فرماندار کاشان در مراسم این طرح‌ها با اشاره به اینکه برای اجرای این تعداد طرح بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: به برکت ایام هفته دولت، ۲۳۷ طرح با بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال هزیته در سطح شهرستان کاشان آماده بهره‌برداری شده و عملیات اجرایی ۱۰۲ پروژه دیگر نیز با پیش‌بینی اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان هم در از افتتاح ۱۷۰۰ پروژه عمرانی در سطح استان خبر داد و گفت: با اتصال نیروگاه‌های خورشیدی جدید به شبکه، افق تولید انرژی خورشیدی اصفهان تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات می‌رسد.

علیرضا قاری قرآن در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی خورشیدی در کاشان، با گرامیداشت هفته دولت و یادآوری تلاش مجموعه‌ها در شرایط دشوار اظهار کرد: امسال بالغ بر ۱۷۰۰ پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به سهم چشمگیر کاشان افزود: این شهرستان پس از اصفهان، به عنوان دومین شهرستان و دومین شهر بزرگ استان، بیشترین حجم پروژه‌های قابل افتتاح را به خود اختصاص داده است و خوشبختانه پویایی بسیار خوبی در اجرای طرح‌های عمرانی استان مشاهده می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به طرح های کلان انرژی خورشیدی در استان بیان کرد: از برنامه ۵ هزار مگاواتی محول‌شده به اصفهان در این دولت، تاکنون حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ مگاوات به شبکه برق متصل شده است.

قاری قرآن با تأکید بر اینکه افق استان دستیابی به ظرفیت نزدیک به یک هزار مگاوات تا پایان سال جاری است، تاکید کرد: این طرح ها از مقیاس‌های کوچک (۲ تا ۲.۵ مگاواتی) تا سایت‌های بزرگ ۶۰۰ و ۱۰۰۰ مگاواتی برنامه‌ریزی شده‌اند تا سقف ۵ هزار مگاوات تا پایان عمر دولت محقق شود.

وی تاکید کرد: طرح خورشیدی کاشان به دلیل مجاورت با شبکه صنعتی این شهرستان، ویژگی منحصربه‌فردی دارد؛ به‌طوری‌که انرژی تولیدی آن از طریق بورس مستقیماً در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌گیرد و این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص کشور به شمار می‌رود.

افتتاح و کلنگ زنی ۲۸ پروژه عمرانی در فلاورجان

ابراهیم معتمدی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری در سفر یک روز خود به شهرستان فلاورجان با اشاره به اینکه در هفته دولت در این شهرستان ۲۸ طرح عمرانی، آموزشی و فرهنگی با بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار و هزینه افتتاح و کلنگ زنی شده است گفت: با همت خیران شهرستان فرهنگسرای مهر شهر ابریشم، خانه بهداشت روستای حسین آباد، پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر کلیشاد و سودرجان، بهسازی معابر روستای زفره، مجموعه فرهنگی، باغ بانوان و ساختمان اتش نشانی در شهر فلاورجان افتتاح و کلنگ ساخت ایستگاه اتوبوس تندرو در محله یزدآباد شهر ابرشم بر زمین زده شد.

رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا اکنون سه دستگاه آمبولانس برای شهر کلیشاد و سودرجان، ابریشم و فلاورجان تهیه و تحویل داده شده است، گفت: با پیگیری‌های انجام شده ۴۰ دستگاه ماشین الات خدماتی سبک و سنگین هم برای ۱۱ شهر و سه بخش این شهرستان با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه تهیه و وارد شهرستان شده است.