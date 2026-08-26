فرماندار شهرستان بهارستان، با اشاره به عدم پاسخگویی زیرساخت‌های فعلی در برابر نیاز کاربران، بر ضرورت توسعه شبکه و احداث دکل‌های ارتباطی جدید برای بهبود کیفیت اینترنت و آنتن‌دهی در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی گفت: با توجه به حجم بالای استفاده هم‌زمان شهروندان از تلفن همراه و خدمات اینترنتی، زیرساخت‌های فعلی پاسخگوی نیاز کاربران نیست و برای رفع مشکلات موجود، دست‌کم ۹ دکل مخابراتی دیگر باید در نقاط مختلف شهرستان راه‌اندازی شود.

وی افزود: تقویت پوشش شبکه تلفن همراه و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از مطالبات مهم مردم بهارستان است و با راه‌اندازی دکل‌های جدید، بخشی از مشکلات کاربران در زمینه آنتن‌دهی و دسترسی به اینترنت برطرف خواهد شد.

فرماندار بهارستان خاطرنشان کرد: پیگیری برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.