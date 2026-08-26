با بهره‌ برداری از نیروگاههای خورشیدی جدید، ظرفیت تولید برق خورشیدی در کاشمر به ۸۰ مگاوات خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شرکت توزیع نیروی برق کاشمر گفت: با وجود ۳۴ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌ های خورشیدی متصل به شبکه در شهرستان، ۲۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز در حال ساخت است و با اجرای طرح‌ های دارای مجوز، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کاشمر می‌ تواند از ۸۰ مگاوات عبور کند

محمد بهشتی در حاشیه بازدید از طرح‌ های نیروگاه‌ های تجدیدپذیر شهرستان کاشمر اظهار کرد: توسعه انرژی خورشیدی در سال‌ های اخیر با شتاب مناسبی در شهرستان دنبال شده و امروز کاشمر در زمینه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جمع شهرستان‌ های پیشرو استان قرار دارد.

وی افزود: ۳۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق شهرستان متصل است که از این میزان، حدود ۳/۵ مگاوات در بخش کشاورزی و حدود یک‌ هزار و ۵۰۰ کیلووات در قالب نیروگاه‌ های حمایتی و پنج کیلوواتی ایجاد شده و بخش قابل توجهی نیز مربوط به سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی است.

رئیس شرکت توزیع نیروی برق کاشمر ادامه داد: از مجموع ظرفیت موجود، حدود ۶ مگاوات مربوط به نیروگاه‌ های دولتی است که در شهرستان به بهره‌ برداری رسیده است و نقش مؤثری در افزایش تولید برق پاک دارد.

بهشتی با اشاره به طرح‌ های در دست اجرا گفت: هم‌ اکنون حدود ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان در حال ساخت است و علاوه بر آن، برای بیش از ۲۲۵ مگاوات طرح تجدیدپذیر نیز مجوزها و مراحل پیگیری در حال انجام است که در صورت تحقق، ظرفیت تولید برق خورشیدی کاشمر افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کاشمر در حوزه توسعه نیروگاه‌ های تجدیدپذیر جایگاه ممتازی در استان دارد، تصریح کرد: سال گذشته هدف‌ گذاری شهرستان برای ایجاد ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاوات بود که حدود ۲۷ مگاوات آن محقق شد و امسال نیز افزایش ۴۰ مگاواتی ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است.

بهشتی به تأثیر شرایط جنگی اخیر بر روند تأمین تجهیزات نیروگاه‌ های خورشیدی اشاره کرد و گفت: بخشی از صفحه های مورد نیاز طرح های جدید در مسیر حمل‌ و نقل دریایی قرار دارد و سرمایه‌ گذاران در تلاش هستند با استفاده از مسیرهای جایگزین، تجهیزات مورد نیاز را وارد کشور کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون برای بیش از ۲۰ تا ۲۵ مگاوات از طرح‌ها، اقدامات اجرایی و زیرساخت‌های لازم فراهم شده و تنها تأمین و ورود صفحه های خورشیدی باقی مانده است که با تأمین تجهیزات، این پطرح ها نیز می‌ توانند وارد مدار تولید شوند.

بهشتی تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌ های خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، می‌ تواند به کاهش ناترازی انرژی و تأمین پایدارتر برق در شهرستان کمک کند و بر همین اساس، روند حمایت و پیگیری اجرای طرح‌ های تجدیدپذیر در کاشمر ادامه خواهد داشت.