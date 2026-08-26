گیلانیان مومن و ولایتمدار همچون شب‌های گذشته با صلابت و با اقتدار به نام وطن و در بیعت با رهبر معظم انقلاب در میدان حماسه، حضوری پرشور و شعور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ملت مبعوث شده و خستگی ناپذیر دیار میرزابا اتحاد ملی و همدلی برابر جنگ اقتصادی دشمن ایستاده‌اند.

مردم ولایتمدار و خستگی ناپذیر دیار میرزا، همچون شب‌های گذشته با صلابت و با اقتدار در میعادگاه عشق به وطن میدان شهدای ذهاب رشت گرد هم آمدند تا اتحاد ملی و حمایت همه جانبه خود را از نظام و انقلاب به گوش جهانیان برسانند.