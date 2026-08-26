به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مهرفرد اظهار کرد: اداره‌کل دامپزشکی خوزستان پس از انجام ممیزی‌های بهداشتی و تأیید الزامات سازمان دامپزشکی کشور، نخستین کد IR را برای یک کارخانه کنسرو ماهی صادر کرد تا زمینه عرضه محصولات این واحد در بازار‌های صادراتی فراهم شود.

وی افزود: صدور این کد پس از ممیزی‌های دقیق کارشناسان استانی و رفع کامل نواقص بهداشتی محقق شد.

مهرفرد بیان داشت: در مرحله نهایی، ممیزین رسمی سازمان دامپزشکی کشور با حضور در محل کارخانه، تمامی الزامات بهداشتی واحد را ارزیابی کرده و صلاحیت این واحد را تأیید کردند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره کل دامپزشکی خوزستان با اشاره به اهمیت این دستاورد، تصریح کرد: دریافت کد IR، نشان‌دهنده انطباق کامل واحد تولیدی با ضوابط بهداشتی سخت‌گیرانه سازمان دامپزشکی کشور است.

وی می‌گوید: این کد نه تنها اعتبار محصولات را در بازار داخلی ارتقا می‌دهد، بلکه به‌عنوان مجوزی کلیدی، زمینه حضور کالا‌های تولیدی استان را در بازار‌های جهانی فراهم می‌سازد.

مهرفرد در پایان با تأکید بر سیاست‌های حمایتی اداره‌کل دامپزشکی خوزستان، اضافه کرد: توسعه واحد‌های صادرات‌محور و ارتقای استاندارد‌های بهداشتی فرآورده‌های خام دامی، اولویت اصلی ماست. صدور این کد، نقطه آغازی برای تقویت صنایع غذایی استان و افزایش بهره‌وری اقتصادی در حوزه شیلات به شمار می‌رود.