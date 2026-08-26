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خادمان صنعت برق اصفهان با حضور در منزل سردار شهید زاهدی با آرمان های این شهید تجدید میثاق و از خانواده این سردار شهید تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئولان صنعت برق استان اصفهان با حضور در منزل سردار سرافراز، شهید راه قدس، «سرلشکر پاسدار محمدرضا زاهدی»، با آرمانهای والای این شهید والامقام تجدید میثاق کردند.
تلاشگران صنعت برق اصفهان تأکید کردند خدمت شبانهروزی برای روشنایی خانههای مردم و گردش چرخهای تولید، ادامهدهنده همان سنگر ایستادگی و جهادی است که شهدا با خون خود ترسیم کردند.