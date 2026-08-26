پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان گفت: نخستین هتل بوتیک لرستان در خانه تاریخی مغیثالاسلام بروجرد با حضور و به دست سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری لرستان عصر امروز در حاشیه افتتاح در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، نخستین هتل بوتیک استان در خانه تاریخی مغیثالاسلام بروجرد با حضور و به دست سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، افتتاح شد و همزمان شش طرح گردشگری دیگر استان نیز بهصورت برخط به بهرهبرداری میرسد.
عطا حسنپور، افزود: این طرح با زیربنای یک هزار و ۲۸۰ مترمربع و توسط شرکت حامیان دیار ایرانیان اجرا شده است که برای آن ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورتگرفته و ۱۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات اعطا شده است.
حسنپور با اشاره به ظرفیتهای اقامتی این مجموعه گفت: هتل بوتیک خانه مغیثالاسلام دارای ۱۲ اتاق با ظرفیت ۶۰ تخت و دارای فضاهای مختلفی ازقبیل چایخانه، رستوران سنتی، حمام سنتی است که با بهرهبرداری از آن، برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان ادامه داد: این مجموعه در راستای احیای بناهای تاریخی و بهرهگیری از ظرفیتهای میراثفرهنگی استان برای توسعه گردشگری ایجاد شده است و میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری بروجرد و لرستان داشته باشد.
حسنپور همچنین از افتتاح همزمان شش طرح گردشگری دیگر در لرستان خبر داد و گفت: این طرح ها نیز بهصورت برخط و همزمان با مراسم افتتاح هتل بوتیک خانه مغیثالاسلام به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: افتتاح این طرحها گامی در جهت توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و خدماتی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در استان لرستان خواهد بود