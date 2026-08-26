تصفیه خانه فاضلاب، خط تولید داروسازی ، طرح افزایش ظرفیت پست برق و طرح توسعه مجتمع فولاد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گیلان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، امروز با حضور جعفر قائم پناه، تصفیه خانه فاضلاب جنوبی شهر رشت در مسکن مهر، خط تولید داروسازی بهوزان، طرح افزایش ظرفیت پست برق شهید عضدی رشت و طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان به بهره برداری رسید.

همچنین معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی جنرال لاکان رشت بازدید کرد و در جریان روند ساخت این بیمارستان قرار گرفت.