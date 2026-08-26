به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر امور آب و فاضلاب تربت جام گفت: در این شهرستان ۲۶۵ هزارنفری، مجموعا ۷۷ هزار مشترک داریم که ۶۸ هزار مشترک در حوزه مسکونی است و آب مورد نیاز از طریق ۶۷ حلقه چاه عمیق، ۲۶ ایستگاه پمپاژ ، ۱۰۵ مخزن ذخیره و ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب شرب مشترکان شهری و روستایی تامین می شود.

هادی صادقی با اشاره به هزینه‌ کرد بیش از ۱۰۰ میلیاردتومان اعتبار برای اجرای ۳۵ طرح آبرسانی در یک سال گذشته افزود: سال گذشته مشکلات زیادی درحوزه آب شهری و روستایی داشتیم و سپس طرح های مهمی تعریف و تامین اعتبار شد از طرفی شهرستان در تابستان سال گذشته دچار تنش آبی شد که خوشبختانه با اجرای طرح های آبی این مشکل تاحدود زیادی کمتر شده است.

وی گفت: در این مدت ۹ حلقه چاه جدید حفر و ۲ حلقه چاه بهسازی شد و مجموعاً ۱۰۰ لیتر در ثانیه به توان تولید آب شهرستان اضافه و ۲۰ کیلومتر شبکه خط انتقال اجرا شد و چندین مخزن ذخیره آب بتنی هم به بهره‌ برداری رسید.

صادقی ادامه داد: روستاهای متعددی از جمله بوته‌ گز، رونج، کلاته سفید، شهرهای احمدآباد، سمیع آباد، نیلشهر، روستاهای خرم آباد، رحمت آباد، جعفرآباد، کلاته بزرگ، قلعه شیر، گوی و میانسرا، حسنک، منطقه موسی آباد و روستاهای بخش بوژگان مشکل کم آبی و قعطی و جیره بندی داشتند که تنش مشکلات آبی برطرف شده است.

وی اضافه کرد: روستای کلاته سفید که با تانکر آبرسانی می‌شد، صاحب شبکه و مخزن شد. سه روستای کلاته بزرگ، قلعه شیر و حسنک که روزی یک ساعت آب داشتند با اجرای طرح مجتمع کلاته بزرگ آبدار شد. در مجتمع موسی‌ آباد با اجرای خط انتقال و چاه ۳۰ لیتر در ثانیه ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکل آبرسانی حل شد و ۱۰ روستای بخش پایین جام پس از سال‌ ها از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی و پایدار برخوردار شدند.

مدیر امور آب و فاضلاب تربت جام گفت: دربخش بوژگان ۴ کیلومتر خط انتقال ۱۶۰ میلی‌ متری با هزینه ۹/۵ میلیارد تومان اجرا شد و مشکل تنش آبی ۵ روستای بخش مرتفع شد.

وی ابراز داشت: مجموعا ۱۵ کیلومتر خطوط فرسوده اصلاح و ۵ کیلومتر شبکه جدید ایجاد شد و در حوزه مخزن‌ سازی نیز مخازن آب روستای یاقوتین، خرم‌آباد، تقی‌ آباد و کلاته بزرگ احداث و مخازن آب کلاته سفید، سمرقاوه و ابدال‌ آباد به بهره‌ برداری رسید.

صادقی افزود: در شهرتربت جام هم زون بندی ورینگ‌ های اصلی شبکه توزیع برای افزایش فشار آب درمناطقی از سطح شهر از جمله پاسداران، خیرآباد، بلوار شاهد و آیت الله مشکینی در دست اجراست.

مدیر امور آب و فاضلاب تربت جام با اشاره به الگوی مصرف گفت: الگوی مصرف آب ۱۲ هزار لیتر در ماه است، ۳۵ درصد مردم خوش‌ مصرف، ۵۰ درصد پرمصرف و ۱۵ درصد از مشترکان بدمصرف هستند که باید الگوی مصرف را رعایت کنند.